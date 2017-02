Frische Rohmilch direkt vom Erzeuger

Kirchlinteln - „Einfach und optimal“, findet Anke Reuter aus Kirchlinteln. Sie war die erste Kundin, die in Deelsen an der Milchtankstelle Rohmilch abzapfen kann. Der Betrieb von Familie Meier bietet ab sofort frische Rohmilch in ihrer Milchtankstelle 24 Stunden an.

Täglich wird die Milch in dem 150 Liter fassenden Tank der Zapfstelle gewechselt. „Ungefähr drei bis vier Kühe werden nun jeden Tag für die Tankstelle gemolken“, sagte Chefin Anja Meier. „Unsere Tiere bekommen ausschließlich gentechnikfreies Futter“, so ihre Tochter Mareike Meier, die auch in dem Familienbetrieb mitarbeitet. Das Futter für die 160 Milchkühe wird in dem Betrieb, der schon seit 1966 in der Milchwirtschaft tätig ist, zum Großteil selber geerntet und verarbeitet.

Zum Verkaufsrepertoire der Tankstelle gehören auch wiederverwendbare Flaschen, mit denen der Kunde problemlos die Milch selber abfüllen kann. Auch eigene saubere Gefäße, die in den Füllschacht passen, können mitgebracht werden. Nach jedem Füllvorgang wird die kleine Kammer von der landwirtschaftlichen Tanksäule automatisch gereinigt. „Die erworbene Rohmilch sollte von den Kunden vor dem Verzehr unbedingt abgekocht werden. Wir bieten hier ein echtes Naturprodukt an“, erklärte Anja Meier weiter.

Die Milch werde ständig auf eine Temperatur bis maximal sechs Grad plus gekühlt. Eventuell werde das Angebot an der kleinen Tankstelle am Brammer Weg um andere landwirtschaftliche Produkte erweitert. Bereits am ersten Tag nutzten viele neugierige Milchliebhaber das neue Angebot in Deelsen.

In der Region gibt es bereits mehrere Milchtankstellen. Etwa in Hüde, Visselhövede und Heede gibt es dieses Angebot.

lee