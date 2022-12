Mehr Platz für gute Kleidung in der Wittloher Klamottenkiste

Von: Reike Raczkowski

Richtig schöne Stücke, teilweise wie neu, lassen sich in der Klamottenkiste finden, wissen die Mitarbeiterinnen Marlies Cordes (l.) und Anke Rübke. © Raczkowski, Mareike

Viele Menschen müssen derzeit den Gürtel enger schnallen. Viele Euros für eine neue Winterjacke ausgeben – das ist bei so manchem in diesem Jahr nicht drin. Gut, dass es die Klamottenkiste gibt. Dort finden Frauen, Männer und Kinder passende und modische Kleidung und bezahlen dafür so viel, wie sie können. Und das Beste ist: Ab sofort kann auf fast doppelt so großer Verkaufsfläche gestöbert werden. Nach einem Umbau öffnet das nun vergrößerte Second-Hand-Geschäft auf dem Kirchenvorplatz in Wittlohe wieder seine Türen.

Wittlohe – „Schauen Sie mal, wie neu“, sagt Jasmin Jeske und hält ein flottes „Kleines Schwarzes“ hoch. Das Cocktailkleid könnte sicher auf einer Silvesterparty oder Abifeier ordentlich Eindruck schinden. „Das hier hat sogar noch ein Preisschild“, sagt Anke Rübke. Die Mitarbeiterinnen der Klamottenkiste wissen, wie hochwertig die Kleidung ist, die hier angeboten wird. Denn sie haben in den vergangenen Wochen Kleider, Mäntel, Strickjacken, Schuhe, Anzüge, Accessoires und vieles mehr nach Größen sortiert und die Winterware in den umgebauten Verkaufsraum eingeräumt.

Finanziert worden sei das Umbauprojekt mit Geldern aus dem Dorfregionsprojekt „Von Bierde bis Wittlohe“ sowie aus Eigenmitteln. Architekt Helmut Söhn aus Hohenaverbergen habe dankenswerterweise die Planungen übernommen. „Nun können wir hier eine viel größere Auswahl präsentieren“, sagt Jasmin Jeske zufrieden, die darauf hinweist, dass ein erheblicher Teil der gespendeten Kleidung noch immer auf dem Dachboden des Gemeindehauses lagere, unter anderem die Sommerware.

Winterkleidung, übersichtlich sortiert

Jetzt warten aber erstmal Funktionsjacken und Strickwaren, Schals, Langarmhemden, festliche Kleidung, Steppjacken und vieles mehr auf neue Besitzer. Die Kunden, so erzählen die Mitarbeiterinnen, seien längst nicht nur Bedürftige. „Viele legen einfach Wert auf Nachhaltigkeit und wollen die Wegwerfmentalität nicht unterstützen.“ Jedenfalls sei jeder willkommen, alle würden gleich freundlich behandelt.

Morgen, von 9.30 bis 12 Uhr, können kaufwillige Kunden bei Kaffee, Punsch und Plätzchen das vielseitige Angebot nach Schätzen durchstöbern. Wer noch ungenutzte Kleidung im Schrank hat und sie der Klamottenkiste spenden möchte, kann diese ebenfalls am Samstag abgeben. Eine große Bitte des Teams ist es, dass die Stücke in einem heilen, sauberen und tragbaren Zustand sind. Wer morgen keine Zeit hat: Am Donnerstag, 15. Dezember, ist von 16 bis 17 Uhr ebenfalls geöffnet.

Und falls jemand Lust hat, in der „Kiste“ mitzuarbeiten: Die Ehrenamtlichen freuen sich immer über Unterstützung. Interessierte wenden sich an Marlies Cordes, Telefon 04238/350, oder Anke Rübke, 04238/1240.