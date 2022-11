Als Armser Ortsvorsteher „immer am Ball“

Von: Reike Raczkowski

Gerd Scharninghausen ist am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs. „Da hält man doch mal eher an, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen als mit dem Auto“, sagt er. © Raczkowski

Zehn Ortsvorsteher gibt es in der Gemeinde Dörverden, 17 in der Gemeinde Kirchlinteln. Im Rahmen einer Serie wollen wir Ihnen all diese Ehrenamtlichen einmal vorstellen. Heute an der Reihe: Gerd Scharninghausen aus Armsen.

Armsen – Schmucke Bauernhäuser, gepflegte Blumenbeete, alter Baumbestand: Armsen ist eine dieser Ortschaften, die sogar im November schön aussehen. Gerd Scharninghausen empfindet das ebenso. Er ist Wahl-Armsener, ist vor 38 Jahren aus Verdenermoor hierhergezogen und hat es bis heute nicht bereut. Seit einem Jahr ist der leidenschaftliche Hobbyfotograf auch Ortsvorsteher seines Heimatdorfes, und ihm gefällt die neue Aufgabe richtig gut.

Armsen leider ohne Vertretung im Gemeinderat

„Schon meine Großeltern wohnten in Armsen, und ich habe sie gerne besucht. In meiner Jugend habe ich viele Freundschaften in Armsen geschlossen, die zum Teil bis heute bestehen.“ So sei ihm die Entscheidung nicht schwergefallen, in den 80er-Jahren nach Armsen zu ziehen. Bis zu seinem Ruhestand hat der heute 65-Jährige in der Konstruktionsabteilung bei Vemag in Verden gearbeitet. Der verheiratete Vater von zwei Töchtern kandidierte dann 2021 als Parteiloser auf der CDU-Liste für den Gemeinderat. „Leider hat es für mich nicht gereicht für einen Einzug. Derzeit haben wir leider niemanden aus Armsen in dem Gremium.“

Den Vorschlag der CDU, das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen, habe er aber gerne angenommen. „Ich habe ja mein Leben lang gearbeitet, und es war schön, direkt eine neue Aufgabe zu haben, als das Berufliche zuende ging.“

An Besuche bei Jubilaren muss er sich noch gewöhnen

Viele Aufgaben, die zu seinem neuen Amt gehörten, seien „absolutes Neuland“ für ihn. Zum Beispiel die Glückwunschbesuche zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen. „Das ist nicht ganz einfach, da zu Leuten nach Hause zu kommen, die man vielleicht gar nicht so gut kennt, und dann die richtigen Worte zu finden.“

Aber es gefalle ihm gut, so viele neue Leute kennenzulernen. „Ich habe noch nie so viel Kontakt zu Armser Bürgern gehabt wie im letzten Jahr. Ich bin ja meistens mit dem Rad unterwegs, da hält man doch mal eher an, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen als mit dem Auto.“ Miteinander reden, das sei das A und O für eine gute Dorfgemeinschaft, ist Scharninghausen überzeugt. „Mir ist es wichtig, offen über Probleme zu sprechen. Das ist doch besser, als an anderer Stelle schlechtgelaunt herumzumaulen.“

Ortsdurchfahrt bleibt ein Dauerthema

Scharninghausens Einstieg als Ortsvorsteher im vergangenen Jahr ging gleich mit der großen Sanierung der Ortsdurchfahrt einher, die mit einer monatelangen Sperrung der Kreisstraße und entsprechend vielen Befindlichkeiten verbunden war. Eine Umgestaltung der Abzweigung Kattensteert führte zu vielen Diskussionen mit Anwohnern. Scharninghausen freut sich, dass an dieser Stelle jetzt eine positive Entwicklung auf den Weg gebracht werden konnte. Die Verkehrsinsel, bisher kümmerlich bepflanzt und zum großen Teil gepflastert, soll im Rahmen eines Projektes der Firma Gartz optisch aufgewertet werden. „Durch die Umgestaltung dieses Bereiches ist auch bereits eine kleine Verkehrsberuhigung entstanden.“ Und die sei dringend nötig, ist Scharninghausen überzeugt. „Die Entlastung der Ortsdurchfahrt ist ein großes Thema“, weiß der Ortsvorsteher. Das hohe Verkehrsaufskommen und das Geschwindigkeitsniveau würden im Ort als immer problematischer gesehen. „Mein Bestreben ist es auf jeden Fall, da eine Lösung zu finden.“ Ob Verkehrsberuhigungen oder Geschwindigkeitskontrollen – Scharninghausen möchte sehen, ob irgendwas machbar sei und hat bereits Kontakt zur Politik gesucht. „Es geht darum, für Kinder, für alte Leute, für alle Armser Bürger eine sichere Ortsdurchfahrt zu haben.“

Bauland in der Polizei kein Thema

Die Erweiterungspläne der Biogasanlage sorgten im Dorf eher für Hoffnung: Wenn die neue Zuwegung nördlich der Ortsdurchfahrt ausgebaut werde, könnte das den Ortskern zumindest von landwirtschaftlichem Verkehr entlasten, glaubt Scharninghausen.

Die Nachfrage nach Bauland sei in Armsen zwar ein Thema, „aber leider nicht in der Politik“, so Scharninghausen. Obwohl es viele Bauwillige gebe, sei noch kein konkretes Gebiet in Planung, nicht einmal wirklich in Aussicht. Wobei der Ortsvorsteher findet: „Die beste Lösung ist nicht immer ein neues Baugebiet am Rande der Ortschaft. Dann wird Armsen an den Enden immer dicker und in der Mitte stirbt der Ortskern aus.“ Es gebe hier durchaus Möglichkeiten. dem entgegenzuwirken. „Bauen in zweiter Reihe wäre da ein Stichwort.“

Bewerbung um Aufnahme in Leaderprojekt „eine gute Idee“

Die Bewerbung um eine Aufnahme in das Leaderprojekt Dorfregion hält er für eine gute Idee. „Das gibt neue Impulse.“ Es gehe nicht unbedingt darum, ganz viel Neues zu machen, sondern darum, das bereits Vorhandene zu optimieren. „Eine Neugestaltung des Erlebnispfades könnte in diesem Rahmen durchgeführt werden.“

Ein weiteres Thema sei eine Überdachung am Eingang der Friedhofskapelle. Der Wunsch danach bestehe schon lange, denn die Kapelle sei klein. „Und wenn ein bekannter Armser verstirbt und viele Gäste aus Schützenverein und Feuerwehr zur Beerdigung kommen, dann müssen die oft draußen warten.“ Ein Dach würde sie wenigstens vor Regen schützen. Eine Initiative habe sich gegründet, und im Rahmen eines Doppelkopfturnieres seien bereits einige Spenden für das Projekt zusammengekommen. „Anfang nächsten Jahres findet das zweite Turnier zu diesem Zweck statt.“

Ob es nun um Friedhofsangelegenheiten gehe oder um Verkehrsprobleme: „Es ist wichtig, als Ortsvorsteher immer am Ball zu bleiben“, findet Scharninghausen, der den Moment nutzt, um ein Lob auszusprechen: „In Armsen gibt es viele Menschen, die sich sehr für das Erscheinungsbild des Dorfes engagieren. Das finde ich toll, wenn sich Leute so eine Mühe geben, damit Armsen nach außen hin einen schönen Eindruck macht.“