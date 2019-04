Lintler Laden: „Es ist ein Luxus für den Ort“

Bendingbostel – Die Umsätze des kleinen Geschäftes sind gesunken. „Wenn die Kunden den Lintler Laden nicht annehmen, dann muss natürlich hinterfragt werden, ob wir ihn überhaupt brauchen“, sagt Ortsvorsteher Cord Wahlers. Doch wenn es nach ihm geht, braucht Bendingbostel den kleinen Nahversorger unbedingt. „Für die Gemeindeentwicklung und die Lebensqualität der Bürger, gerade der älteren, halte ich den Lintler Laden für enorm wichtig.“

Wahlers ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des wirtschaftlichen Vereins, der vor einigen Jahren gegründet wurde, um das Geschäft zu sichern. Mit der Vereinigung sollten die Finanzen auf ein breiteres Fundament gestellt werden. Außerdem versucht der Verein, das Geschäft noch attraktiver für die Kunden zu machen: So können Kunden hier ihre Lottoscheine ausfüllen, ihre Hermes-Pakete abgeben, einen Näh-Service in Anspruch nehmen und im Rahmen eines Einkaufs sogar Geld abheben.

Besondere Aktionen, wie der Suppenabfüllservice am Dienstag oder die Kuchentheke am Donnerstag, sorgen für Abwechslung an heimischen Esstischen. Demnächst soll es ein Projekt mit der Verdener Schlachterei Kaufhold geben: die „Wurstbox“.

Und auch der Laden selbst ist attraktiver geworden mit einer Sitzecke für die Kaffeepause. Im Sortiment sind viele hochwertige Produkte, oft in Bioqualität. Besonders regionale Lebensmittel kämen bei den Verbrauchern gut an, berichtet Wahlers. Seien es die Suppen und Eintöpfe aus Groß Heins oder die Eier aus Westen. Frisches Obst und Gemüse, feine Marmeladen, Honig, exklusive Weine – die Auswahl kann sich sehen lassen für ein so kleines Geschäft mit gerade mal 90 Quadratmetern Grundfläche.

+ Frisches Obst und Gemüse kommt bei den Kunden in der Lintler Geest gut an. © Wahlers

„Natürlich können wir bei Weitem nicht mit einem Vollsortimenter mithalten“, sagt Wahlers. „Auch nicht bei den Preisen.“ Es sei nicht möglich, mit Sonderangebote zu locken, wie ein großer Supermarkt. „Deswegen verstehe ich auch jeden, der seinen großen Wocheneinkauf lieber woanders erledigt.“ Es gehe nicht darum, die Stammkunden zu einem größeren Einkauf zu bewegen. „Was wir brauchen, sind einfach mehr Kunden.“ Das Konzept des Ladens rechne damit, dass viele nur reinkommen, um sich ein paar Eier zu kaufen, einen Liter Milch oder etwas Gemüse. „Es ist doch so: Dank des Lintler Ladens muss niemand extra wegen einer Packung Taschentücher oder einem Pfund Butter mit dem Auto bis nach Kirchlinteln fahren“, erklärt Wahlers. „Doch es scheint mir mittlerweile so, als ob viele genau das tun.“

3 500 Kunden pro Monat habe der Laden in seinen besten Monaten gezählt. „Und die brauchen wir auch, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.“ Deshalb appelliert der Ortsvorsteher an die Bürger, doch häufiger mal vorbeizuschauen. „Es ist ein Luxus für den Ort, dass wir so eine Nahversorgung haben.“ Auch hingen vier Arbeitsplätze an dem Lebensmittelgeschäft. Eins sei klar: „Wenn wir den Laden irgendwann schließen müssen, wird es kein Remake geben. Dann ist es vorbei.“ Und dann müssen die Bürger tatsächlich für eine Packung Taschentücher nach Kirchlinteln fahren.

rei