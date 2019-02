Luttumerin hilft in Westafrika

Luttum - Einen eher ungewöhnlichen „Urlaub“ hat Karin Becker gerade mit ihrer 82-jährigen Mutter verbracht. Die Physiotherapeutin und Osteopathin war zwei Wochen im Senegal, um Menschen in dem westafrikanischen Land zu behandeln. Wie ihre Mutter, die Ärztin Johanna Becker, unterstützt die Luttumerin seit vielen Jahren den Senegalhilfe-Verein, der diese Einsätze koordiniert.

Für Becker, die in Luttum eine eigene Praxis betreibt, war es bereits der dritte Arbeitseinsatz im Senegal, einem der ärmsten Länder der Welt. „Für mich ist es eine große Herausforderung, meine Kenntnisse in einem fremden Land anzuwenden“, berichtet Becker. „Ich arbeite im Behindertenzentrum in Mbour hauptsächlich mit Kindern, die Physiotherapie benötigen.“ Aber auch Erwachsene gehörten zu ihren Patienten. So gebe es im Senegal viele an Poliomyelitis, also Kinderlähmung, Erkrankte, die oft seit vielen Jahren mit erheblichen Bewegungseinschränkungen leben müssten. „Mittlerweile wird im Senegal aber dagegen geimpft, sodass dies in Zukunft hoffentlich immer weniger Menschen betrifft.“

Überhaupt habe sich der Senegal in den vergangenen Jahren sehr verändert, berichtet Becker. „Bei meinem ersten Einsatz 2008 gab es kaum geteerte Straßen. Die Menschen hatten selten Strom, nur manche eine Autobatterie, um ihren Fernseher zu betreiben.“ Die Infrastruktur habe sich in den vergangenen Jahren jedoch erheblich verbessert.

Durch die Initiative des Senegalhilfe-Vereins sind in dem Land bisher mehr als 100 Projekte entstanden. Der Verein orientiert sich an dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit körperlich Behinderten. In drei großen Behindertenzentren in den Städten Mbour, Thiès und Tivaouane werden junge Menschen zum Schneider, Schuhmacher, Buchbinder, Schlosser und Schreiner ausgebildet. An die Zentren sind Kindergärten, Hauswirtschaftsklassen und ambulante Krankenstationen angeschlossen.

Die schwierige Situation der vielen kleinbäuerlichen Betriebe hat den Senegalhilfe-Verein veranlasst, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum zu bauen und einzurichten. Hier erhalten junge Leute eine praxisbezogene Ausbildung in Gartenbau, Hühnerhaltung, Bullenmast und Kaninchenzucht. „Damit sollen sie befähigt werden, die Ertragslage in der heimischen Landwirtschaft zu verbessern und nicht der Gefahr der Abwanderung in die aussichtslose Situation der Großstadt zu erliegen“, schreibt der Verein in einer Broschüre. Becker: „Über Jahrzehnte hinweg hat sich der Verein ein stabiles Netzwerk vor Ort aufgebaut. Es gibt mittlerweile viele zuverlässige einheimische Mitarbeiter, die als Multiplikatoren wirken.“

Diese seien laut Becker besonders wichtig. Zwar spreche sich schnell herum, wenn die Toubabs, die Weißen, wieder im Ort seien, um zu helfen. Und Patienten ließen dann nie lange auf sich warten. Aber Becker, ihre Mutter und die anderen Helfer aus Deutschland seien ja immer nur eine gewisse Zeit vor Ort. Deshalb sei es notwendig, den Menschen Hilfen an die Hand zu geben, damit sie sich selbst helfen können. So gebe Becker zum Beispiel den Müttern der behinderten Kinder Anleitung, wie sie die kleinen Patienten massieren und welche Übungen sie durchführen können. Die medizinischen Mitarbeiter erhielten Informationen über neue Behandlungsmethoden. Johanna Becker, Karins Mutter, informiert die einheimische Bevölkerung darüber hinaus über Themen wie Beschneidung bei Mädchen, Hygiene und Familienplanung, um langfristig die gesundheitliche Situation der Senegalesen zu verbessern.

Die Luttumerin ist aus mehreren Gründen prädestiniert für die Arbeitseinsätze im Senegal. Nach ihrer Ausbildung hat sie viele Jahre querschnittsgelähmte Menschen behandelt. Diese Erfahrungen kommen ihr im Senegal bei den Polio-Patienten zugute. Bevor sie ihre eigene Praxis in Luttum eröffnet hat, war sie darüber hinaus lange Zeit bei der Lebenshilfe beschäftigt, wo sie mit Babys und Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen gearbeitet hat.

Es sei immer schön, zu sehen, wenn sich bei ihren Patienten im Senegal Verbesserungen einstellten. „Klar, denke ich auch jetzt, wo ich zurück bin, an sie und frage mich, wie es ihnen geht.“ Gerne würde sie deren Entwicklung weiterverfolgen, doch wann sie das nächste Mal in den Senegal fährt, weiß sie noch nicht. Denn schließlich gibt es auch in Deutschland kleine und große Patienten, die auf sie zählen.

Einem senegalesischen Mädchen, einer Tochter des Hauswächters in Mbour, zahlt die Luttumerin seit ihrem letzten Aufenthalt einen Teil des Schulgeldes. „Sie will Polizistin werden“, erzählt Becker. Von der wertvollen Arbeit des Vereins überzeugt, weist die Luttumerin darauf hin, dass Spenden immer gern gesehen sind. rei

Mehr Infos unter

senegalhilfe-verein.de