Lindhooplauf feiert Geburstag

Kirchlinteln – Der beliebte Lindhooplauf in Kirchlinteln findet am Samstag, 7. September, statt. Die Mitglieder des Lauftreffs, die diese Veranstaltung erneut organisieren, sind bereits dabei, die Strecke durch den Lindhoop-Wald und den Start-Ziel-Bereich zu präparieren.

„Wer die Strecke kennt, kann also schon jetzt eine Test-Runde durch den Lindhoop drehen. Die Ausschilderung und das Kreiden der Strecke erfolgen dann erst kurz vor dem Lauf“, berichtet der Lauftreff in einer Pressemitteilung. Dieses Mal sei die Veranstaltung eine ganz besondere, denn sie lockt bereits seit 25 Jahren sportlich Aktive in den Wald. Und da würden sich die Mitglieder des Lauftreffs natürlich über viele Besucher freuen.

„Es gibt verschieden lange Strecken für jede Altersgruppe und Kondition. Großen Zuspruch findet immer der Bambinilauf über 400 Meter, bei dem die Kleinsten ihre ersten Laufversuche machen“, werben die Organisatoren. Beim Schülerlauf über 1 700 Meter ist schon etwas mehr Kondition gefragt, um vorne mit dabei zu sein. Wer eine ganze Runde durch den Wald laufen möchte, muss 5 200 Meter zurücklegen. Beim langen Lauf über 10 000 Meter werden zwei Runden durch den Lindhoop gedreht. Jeder, der seine Strecke geschafft hat, erhält im Ziel einen Erinnerungsbutton.

Anmeldungen für den Lindhooplauf

sind noch möglich über die Vereinshomepage www.TSV-Kirchlinteln.de oder auch telefonisch beim Lauftreffleiter Jens Meyer unter Telefon 04236/1750.