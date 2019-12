Lindhoop-Vorleser sind alle Sieger

Schule ehrt die Gewinner / Jakez Gyebi darf zum Kreisentscheid

+ Über den Jubel ihrer Mitschüler freuten sich die besten Vorleser (stehend v.l.): Cara Meyer (4), Jakez Gyebi (1), Anna-Lena Tempelmann (2), Marlon Drewes (3) und Bennet Linne (4). Es fehlen Leana Völker und Denise Werde. Foto: Raczkowski

Kirchlinteln – Die Jury habe es in diesem Jahr wahrlich nicht leicht gehabt, berichtete Margrit Friese. Die Lehrerin, die traditionell den Vorlesewettbewerb der Schule am Lindhoop in Kirchlinteln organisiert, sagte bei der Siegerehrung zu den Schülern: „Es war auffällig, wie gut vorbereitet ihr in den Wettbewerb gestartet seid.“ Deswegen sollten sich in ihren Augen alle Sechstklässler, die sich getraut hätten mitzumachen, auf jeden Fall als Sieger fühlen. Auch die Förderschüler waren in diesem Jahr dabei, worüber sich Friese besonders freute.