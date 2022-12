Kunst, Kultur, Kirchlinteln: Verein aufgelöst

Von: Hermann Meyer

Machen als Vereinsvorstand nicht mehr weiter: Kurt Hoffmann-Rietzler (v.l.), Dennis Pumm und Julia Bese. © Hermann Meyer

Wann und ob überhaupt es das nächste Mal die beliebte Veranstaltung „Kunst, Kultur, Kirchlinteln“ geben wird, steht in den Sternen. Der Verein hinter den Kulturtagen hat sich aufgelöst.

Kirchlinteln – Nach und nach kamen immer mehr Interessierte, sodass ein Umzug vom Flett in die Kulturdiele des Lintler Krugs nötig war. Sechs Mitglieder des Vereins Kunst, Kultur, Kirchlinteln und elf weitere Kunstinteressierte fanden sich ein. Auf der Mitgliederversammlung war unter Tagesordnungspunkt 3 der Beschluss zur Auflösung des Vereins aufgeführt. Und nach knapp zwei Stunden angeregter Diskussion war es dann tatsächlich soweit: Alle sechs anwesenden Vereinsmitglieder stimmten für die Auflösung. Weitere hatten das schon im Vorfeld dem Vorstand mitgeteilt. Die erforderliche Mehrheit war damit erreicht.

In der Diskussion, wie und ob es mit dem Verein weitergehe, kristallisierte sich heraus, dass alle drei Vorstandsmitglieder nicht mehr weitermachen wollten. Dennis Pumm (1. Vorsitzender), Kurt Hoffmann-Rietzler (2. Vorsitzender) und Kassenwartin Julia Bese hatten sich entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Pumm ging noch mal auf die erfolgreiche Geschichte von Kunst, Kultur, Kirchlinteln (KKK) ein. Die erste gemeindeweite Veranstaltung fand 2010 statt. Bis 2018 gab es weitere sieben Feste. Zahlreiche Menschen sind in dieser Zeit auf die Kunstschaffenden, kreativen Menschen und die besonderen Initiativen und Vereine in den Ortschaften der Gemeinde aufmerksam gemacht worden.

Name und Webseite dürften Nachfolger übernehmen

Nicht nur Corona trug dazu bei, dass seit 2018 nichts mehr stattfand. Auch innerhalb des Vereins und des Vorstands traten Veränderungen ein, und ein „Weiter so“ war nicht mehr möglich, so Pumm. „Wir hatten einiges in petto, konnten etwas vorweisen, die Höfe waren voll, und wir haben einen Beitrag geleistet für die Attraktivität der Gemeinde“, sagte der Vorsitzende weiter. Der Verein wollte mit seinen vielfältigen Veranstaltungen „alle mit ins Boot holen“. Viele hätten das auch als eine Erkundungstour mit dem Fahrrad durch die Gemeinde genutzt.

Wie es nun zukünftig weitergeht, war unter den Anwesenden noch nicht ganz klar. „Ihr habt Großartiges auf die Beine gestellt, viele haben es genossen“, bedankte sich Gemeinderatsmitglied Elke Beckmann bei den Organisatoren. „Wir lassen uns genügend Zeit, um KKK neu zu starten, um mit dem Rad von Ort zu Ort zu fahren, hier einen zu Kaffee trinken, dort ein Stück Kuchen zu essen und sich nebenbei die Ateliers, Gärten und Ausstellungsscheunen anzusehen“, ergänzte sie. „Es braucht Zeit!“

Sie erinnerte daran, dass auf der Ortsvorsteher-Dienstversammlung Anfang Dezember an alle Ortsvorsteherinnen und -vorsteher und deren Stellvertreter appelliert wurde, bis Ende dieses Jahres zu erkunden, wer in den 17 Ortschaften künstlerisch tätig sei. Die Namen sollten dann von ihr an die Verwaltung weitergeleitet werden, die schließlich zu einer großen Versammlung aller Kunstschaffenden in der Gemeinde einlädt. Hier soll dann über das weitere Vorgehen beraten werden.

Dennis Pumm signalisierte bereits, dass der Name des Vereins, der Facebook-Auftritt und die Webseite vom neuen Verein übernommen werden könnten. Und er würde auch für die neue Gruppe zur Verfügung stehen.