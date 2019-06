Kunst im Kollektiv

Kirchlinteln - Von Henning Leeske. Die Veranstaltung „Offene Pforten“ findet am Sonntag, 30. Juni, in Kirchlinteln statt (wir berichteten). Auch das neue Atelier Sonntag in der Schulstraße öffnet dann seine Pforten für interessierte Besucher. Dabei hat es eine sehenswerte Ausstellung zu bieten. Es werden sehr vielseitige Kunstwerke des leider schon verstorbenen Künstlers Eilert Obernolte und von Felix Cordes gezeigt.

Dadurch könnte sich leicht ein Motto für die Ausstellung bilden lassen – „Der Meister und sein Schüler“ zum Beispiel. Schließlich war Cordes viele Jahre der Schüler von Obernolte auf dem Domgymnasium in Verden. Nun studiert er in Halle an der Saale Industriedesign. „Dabei kann er natürlich auf das vermittelte Wissen aus der Schulzeit zurückgreifen“, schilderte seine Mutter Antje Cordes, die das Atelier betreibt.

In der Hängung sind die bekannten Werke Obernoltes, wie die Reihe von Radierungen mit Schuhen, neben den Tuschezeichnungen von Felix Cordes zu sehen. Die Bilder von Obernolte stehen übrigens auf Wunsch seiner hinterbliebenen Partnerin zum Verkauf. Der Erlös soll dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke zugutekommen.

Kombinierte Ausstellung

Die präsentierten Exponate bieten eine interessante Auswahl aus dem Gesamtwerk Obernoltes und bilden in Kombination mit den frischen Werken seines jungen Schülers eine interessante Mischung. So stellt Cordes als Ergänzung zu den Radierungen seines Kunstlehrers auch einige Linolschnitte aus.

Außerdem ist ein übergroßes Kunstwerk des jungen Mannes zu sehen, das er für seinen Abiturjahrgang 2017 gemalt hat. Es verbildlicht in knalligen Farben das Motto des Jahrgangs, „Dagobert Dog“. Felix Cordes wird am 30. Juni auch persönlich zugegen sein und freut sich schon auf die interessanten Gespräche mit den Kunstinteressierten in der Heimat.

Neben den Werken der beiden genannten Künstler können am 30. Juni auch die Ergebnisse der weiteren Aktivitäten in dem neuen Kunsthotspot in Kirchlinteln besichtigt werden: die Töpferarbeiten und die Keramikmalereien aus den dazugehörigen Workshops, ganz besondere Geburtstagsgrüße aus aufwendig hergestellten Papierarbeiten sowie textile Kunstwerke. „Ich wollte endlich mal etwas machen, was mich glücklich macht“, sagte Antje Cordes, die mit Nina Schäffelmeier das erste halbe Jahr im neuen Atelier schon hinter sich hat – stets glücklich. Die Genres der bildenden Künste haben sich in dieser Zeit auch erweitert, weil es nun auch Kalligrafie-Workshops mit weit gereisten Teilnehmern gibt.

Somit gilt es für die Besucher am Tag der offenen Pforte auch im Atelier Sonntag viel zu entdecken.