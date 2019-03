Plattdeutscher Lesewettbewerb: Heimatspraak hat in Luttum hohen Stellenwert

In Luttum hat Plattdeutsch einen besonderen Stellenwert. Doch obwohl es die „Heimatspraak“ der örtlichen Bevölkerung ist, werden es immer weniger Familien, in denen zu Hause noch Plattdeutsch gesprochen wird. „Das ist schade“, findet Schulleiterin Anke Rosebrock-Rahn. Umso mehr versuche die Schule, den Kindern die schöne Sprache zu vermitteln und sie dafür zu begeistern.

+ Mette und Bela dürfen sich noch einmal vor ihren Mitschülern beweisen und ihre plattdeutschen Texte lesen. © Raczkowski

Mit Erfolg, wie sich immer wieder zeigt: 39 Kinder aus sechs Klassen haben in diesem Jahr am Wettbewerb teilgenommen. „Darunter viele, die keinen plattdeutschen Hintergrund haben“, berichtete Susanne Sudergat, Fachobfrau „Plattdeutsches Lesen“. „Durch Unterstützung aus der Verwandtschaft der Kinder und dem nahen Umfeld der Schule wurde das Mitmachen erst möglich.“ Deswegen galt bei der Siegerehrung der Dank auch den vielen Helfern beim Wettbewerb, so zum Beispiel der pädagogischen Mitarbeiterin Astrid Heemsoth, die die Kinder engagiert beim Üben unterstützt habe.