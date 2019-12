Das Kriegsende wird lebendig

Kirchlinteln – Schilderungen von Augenzeugen hinterlassen ein bleibenden Eindruck. Details und Zusammenhänge werden lebendig, weil der Erzähler alles selber erlebt hatte. Deswegen nutzte die zeitgeschichtliche Werkstatt die Gelegenheit, im Lintler Krug drei Augenzeugen in Interviewform von ihren Erlebnissen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs berichten zu lassen. Harm Schmidt und Wilhelm Haase-Bruns fragten bei Hermann Meisloh, Günter Bunke und Rudi Manke nach.

Bei der Begrüßung machte Schmidt deutlich, dass die zeitgeschichtliche Werkstatt sich für die ganze Gemeinde Kirchlinteln interessiere und nicht nur für das Kapitelhaus in Wittlohe historische Nachforschungen betreibe. Daher decken die drei Augenzeugen als Einwohner von Kirchlinteln, Groß Heins und Luttum das ganze Gebiet ab.

Als Jahrgang 1934 kann Hermann Meisloh sich noch gut an die Kriegsjahre in Kirchlinteln erinnern und hatte sogar manche Feinheiten im Alltag der damaligen Zeit vor Augen. „Die Leute kamen immer gleich auf das Wetter zu sprechen, wenn sie sich nicht mit 'Heil Hitler' begrüßen wollten“, sagte Meisloh als Schmidt ihn befragte. Denn sein Vater sei als überzeugter Hannoveraner gegen das Naziregime gewesen und habe massive Probleme mit den Sicherheitsorganen bekommen.

„Wenn die Engländer kämen, wäre das gar nicht so schlecht“, habe sein Vater gesagt, weil er die Verbindung des britischen Königshauses mit Hannover sah. Die Folge war eine Nacht im Gefängnis in Verden mit entsprechenden Verhören. „Über diese Nacht sprach mein Vater später nicht mehr“, so Meisloh.

Außerdem konnte sich Zeitzeuge Meisloh genau erinnern, wer alles auf den Hof der Familie kam. Ein Ehepaar sei aus Hamburg bei ihnen untergebracht worden und ab 1945 mehrere Flüchtlinge aus dem Osten. „Dann wurde es langsam voll bei uns“, sagte er. Dazu kamen nämlich auch noch eine Verdenerin mit ihren Kindern, die wegen der Bombennächte vorübergehend evakuiert worden war. Ein Kriegsgefangener aus Frankreich wurde ebenfalls bei Meislohs einquartiert.

Detailliert schilderte er die Geschehnisse zum Kriegsende. „Kirchlinteln ist am 17. April 1945 befreit worden“, so der Heimatforscher. Zuvor mussten noch zwei Panzersperren auf der Kükenmoorer Straße und der Kreepener Straße gebaut werden. Inzwischen wurden auch zwei Lazarette in Kirchlinteln unter anderem in der Schule eingerichtet. „Kirchlinteln sollte Lazarettort werden“, wodurch ein weiterer Ausbau zur Abwehrfestung wohl verhindert wurde. Denn der Landrat Weber soll auch verhindert haben, dass 300 SS Männer in Kirchlinteln stationiert wurden. Weitere Zerstörungen seien so vermieden worden, weil diese Kräfte sich dann für den sinnlosen Kampf in Kirchboitzen eingegraben hätten und dort für Zerstörung mit vielen Toten sorgten.

Bei den Kampfhandlungen im Ort brannte als erstes die Dampfmühle nördlich der heutigen Straße „Alte Mühle“ ab. Meisloh konnte aufzählen, welche weiteren Höfe durch den Beschuss in Brand gerieten. Und er berichtete von einer Begebenheit während der Kämpfe: „Johann Spehling wollte Jugendliche aus dem Schützengraben in Sicherheit bringen gegen den Willen des Offiziers.“ Dieser Offizier habe immer noch an den Endsieg geglaubt, sei aber als einer der ersten verschwunden, als die Briten dann Kirchlinteln besetzten. Dies habe relativ schnell und ohne weiteres Blutvergießen geschehen können, weil das ausgebombte Ehepaar Reh mit einer weißen Fahne auf die Briten über die Kükenmoorer Straße zugingen und wegen der Englischkenntnisse der Frau das Ende der Kämpfe aushandeln konnte. Meisloh schilderte auch, wie viele Soldaten auf dem Kirchlintler Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden und er selber das Kriegsende erlebte.

Weitere Einzelheiten, etwa über den Absturz einer einer amerikanischen Maschine im Jahre 1944 bei der Ziegelei im Ortsteil Horst, konnte Meisloh erzählen und fesselte so das Publikum mit seinen Eindrücken.

Die Schilderungen der anderen beiden Zeitzeugen folgen in unseren weiteren Ausgaben. lee