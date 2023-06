Kosten für Neddener Feuerwehrhaus-Neubau könnten sich verdoppeln

Von: Reike Raczkowski

Der Blick vom Friedhof aus: Links der Massivbau für Schulungsraum, Büro und so weiter, in der Mitte – mit Flachdach – Umkleiden und Sanitäranlagen. Die große Halle ist für die Fahrzeuge vorgesehen. Visualisierung: Büro KMS © Privat

Die Sirene steht schon. Und der Rest? Der wird folgen. Auch wenn der Neubau des Feuerwehrhauses Neddenaverbergen deutlich teurer werden wird, als ursprünglich angenommen, ist anzunehmen, dass die Politik in den sauren Apfel beißen und die Entwurfsplanung absegnen wird

Neddenaverbergen – . „Wir in der Verwaltung und die gesamte Kirchlinter Politik wissen, was wir an unseren Feuerwehren haben“, sagt Ordnungsamtsleiter Stefan Schulz.

Die Planungen für den Neubau auf der Fläche neben dem Friedhof seien von Anfang an in enger Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehrkameraden erfolgt, berichtet Schulz. „Die Neddener haben ein großes Aufgabenspektrum. Sie sind eine sogenannte Stützpunktfeuerwehr. Dafür gibt es natürlich gewisse Anforderungen an die räumlichen Verhältnisse.“ Dass diese in dem jetzigen Gebäude an der Michaelisstraße keineswegs erfüllt werden und eine Erweiterung dort ebenfalls keinen Sinn macht, ist bekannt. Dass eines der drei Feuerwehrfahrzeuge derzeit bei einem Kameraden zuhause „geparkt“ werden muss, weil woanders kein Platz dafür ist, darüber redet keiner gern.

Nun gibt es die ersten Visualisierungen des Neubaus. Noch sind es nur Entwürfe, aber die Neddener Kameraden sind einverstanden, ebenso die Mitglieder des Ausschusses für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten. Denn es gibt nichts zu meckern: Ein hallenähnlicher, größerer Gebäudeteil ist für Fahrzeuge und Gerätschaften vorgesehen. Ein Massivbau bietet Platz für Büro, Schulungsraum und Teeküche. Verbunden sind beide Gebäude durch einen Bereich mit Flachdach, in dem sich Umkleiden und Duschen ´befinden. Reichlich Parkplätze für die Kameraden soll es auf der Südseite (Richtung Friedhof) geben, die Einsatzfahrzeuge bekommen eine eigene Auf- und Abfahrt zur Kreisstraße.

Die Pläne berücksichtigen die Herausforderungen des abschüssigen Geländes, sie entsprechen dem Kirchlintler Zukunftskonzept der Feuerwehr, sie berücksichtigen die Unfallverhütungsvorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse und sie bieten Erweiterungsmöglichkeiten für eventuell erforderlich werdende Standortzusammenlegungen. „Damit das keiner falsch versteht: So etwas ist absolut nicht geplant“, so Schulz. Doch der demografische Wandel könnte dazu führen, dass eine der derzeit 13 Ortsfeuerwehren irgendwann nicht mehr genügend Mitglieder zusammenbekommt.

Alles gut und schön, wäre da nicht die Sache mit den Kosten. Dass es teuer werden würde, war immer klar. 1,7 Millionen hieß es damals, als die Gemeinde die Fläche kaufte, könne der Neubau kosten. Aber das ist lange her, das war nicht nur vor dem Ukrainekrieg, das war auch vor Corona. Von diesen Zahlen kann man jetzt nur noch träumen. Das Planungsbüro schätzt das Volumen anhand des sogenannten Baukostenindexes mittlerweile auf bis zu 3,4 Millionen Euro. „Bei den Zahlen haben wir natürlich alle erst mal geschluckt“, so Schulz, der aber direkt hinterher schiebt, dass die Zahl nach ganz aktuellem Kenntnisstand auch schon nicht mehr realistisch sei. „Denn derzeit fallen die Preise wieder deutlich.“ Eine konkretere Kostenermittlung könne erst mit einer detaillierteren Planung und Vorliegen von Kostenschätzungen der Fachingenieure erfolgen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Planungsbüro wolle man jetzt verwaltungsseitig an Möglichkeiten der Kostensenkung – etwa durch die Wahl von Baumaterialien oder Eigenleistungen – arbeiten. „Unser erklärtes Ziel: unter drei Millionen Euro zu kommen.“

Wenn der Entwurf vom Verwaltungsausschuss und vom Rat abgenickt wird, könnte mit etwas Glück Anfang nächsten Jahres der erste Spatenstich erfolgen. „Wir sind optimistisch“, so Schulz. So oder so: Es habe keine Zweifel gegeben, dass der Neubau kommen muss. „Wir sind flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis und brauchen einen entsprechenden Brandschutz. Wir haben etwa 450 Einsatzkräfte und zurzeit zum Glück keine Nachwuchssorgen.“

So sehr sich die Neddener auf die große Veränderung freuten, so wichtig sei ihnen aber auch die Bewahrung von Traditionen, weiß Schulz zu berichten. Deswegen sei eins schon jetzt klar: Das alte Uhrglockenwerk, ursprünglich mal von der Neddener Schule, das sich derzeit auf dem jetzigen Feuerwehrhaus befindet, soll auf jeden Fall mit umziehen.