Kreepen - Was ist eigentlich eine Blattzeit? Können Hasen schwitzen? Diese und viele andere Fragen der Kinder, die beim Abendansitz zur Wildbeobachtung gestellt wurden, konnten die Betreuer beantworten.

Gegen 19 Uhr saßen alle 14 Kinder mit je einem Jäger oder einer Jägerin auf einem Hochsitz der Reviere im Bereich des Hegerings Verden-Nord. Hans-Henning Meyer aus Brammer, der Hegeringleiter, hatte die Veranstaltung wie in den Jahren zuvor wieder bestens organisiert.

„Heiß war’s in diesem Jahr, so heiß wie nie zuvor, und sogar das Wild blieb lieber im kühlenden Schatten des Waldes sitzen, bis die Sonne untergegangen war“, schreibt der Hegering in einer Pressemitteilung. So kamen alle beteiligten Jäger mit ihren Gastkindern aus Kirchlinteln erst nach 22.30 Uhr am Grillplatz zusammen, um den Jagdsignalen der Bläser zu lauschen, gegrillte Bratwurst zu essen und kühle Getränke zu genießen. Dazu gab es gute Gespräche, in denen Klein und Groß den Abend Revue passieren lassen konnten. Und da lernten die jungen Naturbeobachter dann auch, was eine Blattzeit ist, nämlich die Brunftzeit des Rehwildes. Mehrere Ansitzteams konnten beobachten, was passiert, wenn der Jäger mithilfe eines Pfeifchens oder eines Blattes zwischen den Händen fiepsende Lockrufe aussendet, also „blattet“. Ein Jäger zückte rasch sein Smartphone, um den heransprintenden Rehbock zu filmen, der unter dem Hochsitz Halt machte und sich wunderte, dass die vermeintlich Angebetete offensichtlich irgendwo auf dem Baum sitzt. „Die Kinder waren hin und weg“, schreibt der Hegering.

Und was ist denn nun mit den Hasen? Die schwitzen nicht, sondern sie regulieren ihre Körpertemperatur mit ihren langen Ohren, erfuhren die Kinder. Erst nach Mitternacht löste sich die Gesellschaft langsam auf.