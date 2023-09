E-Carsharing jetzt auch in Kirchlinteln

Standort Rathaus: Corbinian Schöfinius, „kleVer“-Projektingenieur, VVG-Projektmanager Florian Wulff, VVG-Geschäftsführer Henning Rohde, Cambio-Standortmanager Fleming Erdwiens und Bürgermeister Arne Jacobs (v.l.) präsentieren Kirchlintelns erste E-Carsharing-Auto. © Kerstin Rolfes

Die Gemeinde ist die erste Kundin. Wer als Privatperson teilnimmt, kann sich dieses Jahr anmelden und Gebühr sparen.

Kirchlinteln – Die Gemeinde Kirchlinteln hat sich am E-Carsharing-Angebot im benachbarten Verden ein Beispiel genommen. Der Bremer Carsharing-Anbieter Cambio betreibt dort fünf Stationen mit insgesamt sieben elektrischen Fahrzeugen. Im kleineren Kirchlinteln wird zunächst ein E-Carsharing-Auto angeboten.

Die Station, an der das emissionsfreie E-Auto bereitsteht, befindet sich direkt am Rathaus. Mit 10 000 Einwohner sei Kirchlinteln die bislang kleinste Gemeinde in der Region, in der Carsharing angeboten werde, heißt es in einer Pressemitteilung von Cambio.

„Carsharing ist ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende, darin sind sich Experten einig. Auch in ländlichen Regionen brauchen wir neben einem guten Nahverkehr eine individuelle Alternative zum eigenen Auto. Genau die können wir dank der Zusammenarbeit mit Cambio den Kirchlintelnern nun bieten“, freut sich Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs. In Verden werde diese Alternative gut angenommen. „Ich bin optimistisch, dass wir Carsharing auch in Kirchlinteln erfolgreich etablieren.“

„Für private Nutzer rechnet sich der Umstieg auf Carsharing übrigens, wenn sie im Jahr weniger als 12 000 Kilometer fahren. Und das trifft im ländlichen Raum im privaten Bereich auf viele Zweitwagen zu“, erläutert Fleming Erdwiens, Cambio-Standortmanager Verden. „Und von unseren Geschäftskunden wissen wir, dass viele Dienstwagen oft gar nicht so viel unterwegs sind, wie gedacht. Das hat auch die Gemeinde Kirchlinteln festgestellt.“

Genau wie in Verden wird auch die Verwaltung in Kirchlinteln für Dienstfahrten zukünftig das Carsharing-Auto nutzen. „Da der Leasingvertrag unseres Dienstwagens ausgelaufen ist, haben wir Anfang des Jahres überlegt, welche Alternativen es zum klassischen Dienstwagen gibt“, berichtet Fachdienstleiter Frank Weiberg: „Wenn unser Dienstwagen, mit dem wir etwa 5 000 Kilometer im Jahr zurücklegen, nicht gebraucht wurde, stand er bisher ungenutzt in der Garage. Deshalb sind wir in Gesprächen mit der Klimaschutz- und Energieagentur ,kleVer' schnell auch auf das Thema Carsharing gekommen.“

Die ersten zwei Jahre wird das Angebot in Kirchlinteln aus Mitteln der Metropolregion Nordwest für das Projekt „UMoV“ gefördert. Ziel des Projektes ist es, ein E-Mobilitätsangebot zu schaffen, das Unternehmen, Landkreis, Kommunen und Bürger offensteht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten verschiedene Projektpartner zusammen: die Verwaltungen des Landkreises Verden und der Stadt Verden, Cambio Bremen, die Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden, „kleVer“ sowie die Verkehrsgesellschaft VVG/Allerbus. „Kirchlinteln ist die erste Gemeinde in der Region, die ein Carsharing-Angebot realisiert. Aber uns erreichen viele Anfragen von interessierten Kommunen und Unternehmen“, so der VVG-Geschäftsführer Henning Rohde.

„Uns freut sehr, dass das noch recht junge E-Car-Sharing in Verden schon eine spürbare Strahlkraft in die Region entwickelt hat“, erklärt Nicola Illing, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest. „Durch die heutige Eröffnung sehen wir, dass das Projekt als wichtige Inspiration für weitere Gemeinden und Kommunen steht.“

Vom Umstieg der Gemeinde auf Carsharing profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch Kirchlintelns Einwohner: Weil die Verwaltung eine bestimmte Anzahl von Buchungen garantiert, ist ein Carsharing-Auto in der kleinen Gemeinde möglich. Das Fahrzeug an einem zentralen Standort können alle Einwohner nach einer Anmeldung bei Cambio Bremen nutzen.

Das besondere Angebot für Kirchlinteln: Wer in der Gemeinde Kirchlinteln wohnt und sich bei Cambio anmeldet, spart bis Ende des Jahres die Anmeldegebühr.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.cambio-carsharing.de oder persönlich beim Outdoor-Spezialisten Zugvogel, Große Straße 97, in Verden.