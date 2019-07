Kleine Stachler brauchen Unterstützung

Igeloma Erna, hilflos eingefangen in einem Verdener Gewerbegebiet, lebt mittlerweile – pummelig und zahnlos – in einer Pflegestelle n Visselhövede. Foto: Diercks

Kirchlinteln – Igel zu sein, ist heutzutage nicht leicht. Die Lebensräume und Rückzugsorte schrumpfen ebenso wie das Nahrungsangebot. Darüberhinaus lauern überall Gefahren durch neue Technik. Die Kirchlintlerin Ela Diercks weiß das, denn privat engagiert sie sich für die putzigen kleinen Stachler.

„Das Wichtigste vorweg: Igel sind Wildtiere und gehören in die Natur“, sagt Diercks. Auf keinen Fall sollen unerfahrene Menschen vermeintlich hilflose Igel einfach mit nach Hause nehmen. „Aber jeder Gartenbesitzer kann viel dafür tun, dass die Tiere sicherer leben.“

Ihr Interesse an den Igeln entstand erst vor relativ kurzer Zeit. Vergangenen Winter, im Dezember, entdeckte die Kirchlintler Naturliebhaberin auf ihrer Wildtierkamera im Garten einen Igel. „Das kam mir komisch vor. Ich dachte, dass Igel Winterschlaf halten.“ Sie informierte sich bei Experten, fing den kleinen Racker und stellte fest: Mit nur 293 Gramm brachte der Igel viel zu wenig Gewicht auf die Waage. „Er hätte den Winterschlaf nicht überlebt.“ Diercks brachte ihn zu einer Igelpflegestelle in Visselhövede. „Ihn dort abzugeben, fiel mir gar nicht so leicht. Er war zwar komplett verfloht, aber sehr niedlich mit seinen kleinen Knopfaugen.“ Doch die Entscheidung war richtig: In Visselhövede überwinterte der kleine Igel und wurde im Frühjahr putzmunter wieder im Garten von Ela Diercks ausgesetzt. Danach wurden bei ihr nach und nach vier weitere Igel ausgewildert.

Das Gelände ist ideal, denn es ist von allen Seiten zugänglich und liegt direkt am Wald. „Dort leben sie und kommen nur nachts, um hier zu fressen.“ In ihrem Garten stehen selbstgebaute Häuschen, extra für diesen Zweck. Sie sind so angelegt, dass keine Katze an das Futter im Inneren kommt, es für die Igel aber problemlos zu erreichen ist. „Igel-Restaurant“ steht auf dem einen, „All you can eat“ auf dem anderen. „Soll ja auch schön aussehen“, sagt Diercks grinsend. In den Häuschen wartet vor allem Katzenfutter auf die Igel, aber auch Mehlwürmer stehen auf dem Speiseplan.

Jetzt kann die Kirchlintlerin zufrieden beobachten, wie sich die Kleinen entwickeln. Durch ihre Zusammenarbeit mit der Igelpflege Rotenburg weiß sie aber auch: Das schwindende Nahrungsangebot durch immer weniger Insekten ist das eine Problem. Das andere stellen Gartengeräte dar. „Immer wieder werden Igel zum Beispiel durch Mähroboter verletzt“, sagt Diercks. „Sie werden dann mit schlimmen Verletzungen oder fehlenden Gliedmaßen zur Igelpflege gebracht.“ Diercks verteufelt diese Geräte nicht. „Es würde aber helfen, wenn die Gartenbesitzer die Roboter nur tagsüber und nicht ohne Aufsicht laufen lassen würden.“ Auch andere Geräte, wie zum Beispiel Rasentrimmer, können für Igel gefährlich werden. „So einen habe ich auch, aber ich passe jetzt immer höllisch auf.“

Ebenso könnten Pools tödliche Gefahren darstellen, hier würde eine Ausstiegshilfe Leben retten. „Manchmal verirren sich Igel auch in Kellerschächte und kommen die Treppen nicht mehr rauf.“ Backsteine, die die Treppenhöhe verringern, würden Abhilfe schaffen.

Viele Igel würden unabsichtlich vergiftet, zum Beispiel durch Schneckenkorn. Aber manche auch durch vermeintliche Hilfe: Viele wohlmeinende Igelfinder wüssten nicht, dass auch die meisten Floh- und Zeckenmittel für Igel giftig seien. Deswegen sei es wichtig, sich beim Fund eines kranken, untergewichtigen oder verletzten Igels bei Experten zu melden. Diercks empfiehlt die Igelpflege Rotenburg, Telefon 0152/22846488.

„Ich würde mich freuen, wenn die Menschen einfach nicht wegsehen würden.“ Wichtig seien vor allem zugängliche, naturnahe Gärten, mit vielen Insekten und Rückzugsmöglichkeiten „Man darf gerne mal einen Laubhaufen den ganzen Winter über liegen lassen.“ Designergrundstücke mit viel Beton nähmen allerdings immer mehr zu.

Diercks treibt aber noch etwas anderes um. Der Wald, in dem „ihre“ kleinen Stachler leben, soll abgeholzt werden für das Baugebiet „Ritterallee II“. „Wenn das wirklich so kommt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann werde ich wohl versuchen, sie einzufangen und umzusiedeln, obwohl man das eigentlich nicht machen soll.“ Die Gefahr, dass die Igelchen unter Baugeräte geraten, sei ihr aber dann doch zu groß. rei