Klein Linteln zieht sehr gute Bilanz

Positive schießsportliche Leistungen

+ © Ulf Vieregge Die geehrten Vereins- und Pokalsieger (von links nach rechts, hinten): Maik Meier, Manfred Schittka, Andrea Vieregge, Sabine Skrypek-Wahlers und Frank Hermann; (vorne): Antonia Wesner, Hendrik Philipp und Lotta Michels. © Ulf Vieregge

Brunsbrock/Klein Linteln – Zahlreiche Vereinsmitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Vereins Klein-Linteln ins Schützenhaus in Brunsbrock ge folgt. „Auch in diesem Jahr wurden die jüngsten Vereinsmeister und Pokalsieger in einem würdigen Rahmen geehrt“, heißt es in einer Pressemitteilung.