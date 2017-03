KiWi-Frühlingsbasteln

Wittlohe - Kinder aus den Kirchengemeinden Kirchlinteln und Wittlohe sind für Freitag, 10. März, zum fröhlichen Frühlingsbastelen eingeladen. An diesem Tag, von 14.30 bis 17 Uhr, verwandelt sich das Gemeindehaus in Wittlohe in eine Bastelwerkstatt für große und kleine Leute. Das Vorbereitungsteam hofft darauf, dass neben den Kindern auch viele Erwachsene den Weg ins Gemeindehaus finden. „Es wäre toll, wenn die kleineren Kinder von Vater oder/und Mutter unterstützt werden. So kann man als Familie etwas gemeinsam unternehmen“, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren aus der Region KiWi.

Viele unterschiedliche Angebote und nette Menschen, die erklären, wie es geht, warten auf die Besucher. Da Materialkosten anfallen, sollte man ein bisschen Kleingeld dabei haben. Geplant sind unter abnderem der Bau von (Mini-)Insektenhotels, Eier marmorieren sowie die Herstellung von Schlüsselanhängern, Armbändern und Ostermobiles.

Damit genügend Material zur Verfügung steht, bittet das Vorbereitungsteam um Anmeldung bis zum 7. März bei Bettina Spöring, Telefon 04238/942191, E-Mail b.spoering@gmx.de, bei Karin Kuessner, Telefon 04236/94132, E-Mail karin.kuessner@evlka.de, oder online unter www.region-kiwi.kreisjugenddienst.de. Aber auch spontane Gäste sind herzlich willkommen