Kirchlintler „Tiks“ sind schon ganz kribbelig: Theatersaion startet

Von: Henning Leeske

Voll in ihrem Element sind bei den Proben Johannes Niebuhr (v.l.), Jens Sarrasch, Regisseur Bernd Maas und Martina Bötcher. © Leeske

„Das Publikum wird zur Bühne und die Bühne wird zum Publikum“, so könnte man die fünf neuen Einakter des Theaters im Krug charakterisieren. Denn die Gruppe probt bereits unter den Augen ihres Regisseurs Bernd Maas die kurzweiligen Schauspiele. „Wir hatten schon alles fertig“, erinnerte sich Maas, weil schon vergangenen Winter vier von den Stücken einstudiert waren. Nur die Bühnenproben hätten noch gefehlt, aber die Coronaauflagen hatten den Laiendarstellern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kirchlinteln – Edy und Karl, die von Maas und Jann Schwecke gespielt werden, hatten ein kleines Schauspiel der derben Art zur letzten Bundestagswahl vorbereitet. Das Hauptthema hatte sich inzwischen mit dem bekannten Ergebnis bereits erledigt, weshalb der Autor Bernd Maas sich nun eine neue Story für die beiden Kumpels Edy und Karl überlegen und bühnenreif zu Papier bringen muss. „Das muss ich alles neu schreiben. Dabei wollen wir aber in Kirchlinteln bleiben“, verriet er und betonte, dass Ähnlichkeiten mit den Größen der Lokalpolitik nicht nur zufällig seien, sondern geradezu gewollt sind.

Die anderen Einakter seien eher „männerlastig“ und sollen einen Einblick hinter die Theaterbühne im Lintler Krug gewähren. Mehr werde aber nicht verraten, weil das Stammpublikum eben auch noch überrascht werden solle.

Traditionelles Drei-Gänge-Menü

Ganz traditionell werde es aber wieder ein Drei-Gänge-Menü für den ganzheitlichen Genussabend geben. Dabei soll es sich dann um Speisen handeln, die gut zur Jahreszeit an den drei Terminen der Aufführung im Krug passen würden. Premiere soll der 10. März sein und am 11. beziehungsweise 17. März folgen die beiden weiteren Vorstellungen. Am 24. und 25. März präsentiert die Schauspieltruppe ihre Kunst im Möhlener Hus, Weitzmühlen.

Der Vorverkauf startet im Februar und werde über die Heimatpresse sowie Plakate noch im Detail angekündigt. Theaterfans müssen sich auf jeden Fall wieder sputen, weil alle Vorstellungen erfahrungsgemäß ausverkauft sein werden.

Aktuell sei die Mannschaft in den Textproben und begeistere sich gerade neu für die größtenteils schon bekannten Stücke. Die Spannung und Ungeduld, das Schauspiel nun endlich den Zuschauern nach der Zwangspause präsentieren zu können, werde zunehmend größer, wenn Jens Sarrasch, Ralf Böse, Michael Bauckner, Stefan Hecht Peter Axtmann, Johannes Niebuhr, Reiner Wöbse, Anneliese Schulz, Petra Lindhorst-Köster, Corinna Uelzen, Margret Heinze, Daniela Schrader, Melanie Drewes und Martina Bötcher auf den Brettern, die die Welt bedeuten, proben. Hinter der Bühne sind wieder Alexander Heinze (Licht und Ton), Ille Bischoff (Souffleuse), Daniela Axtmann (Maske), Heidi Drewes (Catering), Claudia Durmann (Dekoration), Uwe Beyer, Hans-Georg Kroll und Günter Kreller mit von der Partie.

Dem Geschmack und dem Qualitätsanspruch des Stammpublikums werde bestimmt wieder nachgekommen. „Auch, wenn wir vielleicht die eine oder andere Überraschung für unsere Fans in petto haben“, so Regisseur Maas.