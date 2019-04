Kirchlintler hilft in Ecuador

Kirchlinteln – Erst einmal im Berufsleben angekommen und mit dem Familienleben ausgelastet, trauern viele der Möglichkeit nach, einmal einen weiten Blick über den Tellerrand geworfen zu haben. Jonah Schmidt (17) wird das nicht passieren. In wenigen Monaten reist er nach Ecuador, um dort Entwicklungshilfe zu leisten.

Schon lange vor dem Abitur, das er jetzt gerade ablegt, nahm der Kirchlintler seine Planungen für ein Freiwilliges Soziales Jahr auf. Relativ schnell war für ihn klar, dass es ins Ausland gehen soll. Er stieß auf einen freiwilligen Dienst im Ausland mit staatlich anerkanntem und gefördertem Status. Der Verein ICJA, der schon seit 70 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist, überzeugte und sogleich war die Bewerbung inklusive zweier Referenzschreiben erledigt.

„Wir dachten, da wird eh nix draus, bei so vielen Bewerbern für die wenigen Plätze. Aber dann wurde der Kreis immer enger“, berichtet Jonahs Vater Andreas Schmidt. Dann stand noch eine wichtige Zahn-OP an, zeitgleich mit dem Termin für das erste Coaching, bei dem noch mal gesiebt wurde. Der Ersatztermin in Hannover rettete die Hoffnungen des Gymnasiasten: Die Zusage kam per Post ins Haus Schmidt an der Hauptstraße geflattert.

Nun ist geplant, am 5. August auf das große Abenteuer mit ernstem Hintergrund zu gehen. Mit dem Flieger geht es ab Frankfurt über Panama nach Quito, die Hauptstadt von Ecuador. Dort wird Schmidt entweder in einem Kinderheim oder einer Schule ein Entwicklungshilfeprojekt unterstützen. „Vielleicht werde ich helfen, den Kindern dort Englisch beizubringen oder die Betreuer in ihrer täglichen Arbeit unterstützen“, berichtet der 17-Jährige. Auf ihn warten normale Arbeitstage im sozialen Bereich, sodass er auf eine reguläre Wochenarbeitszeit von 39 Stunden kommen wird. Erste Erfahrungen in der Sozialarbeit konnte er schon durch die Berufstätigkeit seiner Mutter Jana als Erzieherin bei der Lebenshilfe sammeln, wo er schon hin und wieder bei mitgeholfen hat.

„Das wird sicher sehr spannend, noch mehr Praxis in diesem Bereich zu sammeln. Und das noch kombiniert mit dem Kennenlernen einer ganz anderen Kultur“, so Jonah Schmidt. Natürlich will er das Jahr auch nutzen, um fließend Spanisch zu lernen, das er schon vier Jahre im Schulunterricht hatte. Die Sprache war nämlich auch ein Kriterium für die Auswahl des Landes am Äquator, weil eigentlich die Philippinen schon ausgewählt waren. Nach einer Sicherheitswarnung vom Auswärtigen Amt musste allerdings umdisponiert werden. Vietnam, Israel, Kenia oder Argentinien wären auch in der Auswahl gewesen. Ein Mitschüler von Schmidt hat seine Wurzeln teilweise in Ecuador und konnte ihn von seinem Heimatland überzeugen.

Neben dem strammen Arbeitsprogramm wird er in den 25 Tagen Urlaub, die ihm zur Verfügung stehen, das südamerikanische Land und eventuell Nachbarländer erkunden. „Das Projekt vor Ort steht klar im Vordergrund, weshalb ich auch direkt in der Einrichtung leben werde oder in einer Gastfamilie untergebracht werde“, schildert er. Eine gute Betreuung war für seine Mutter eine Bedingung. „Für uns war ganz wichtig, dass die Organisation ICJA auch dort direkt ein Büro hat und sich um die Teilnehmer kümmert“, sagte Jana Schmidt.

Im Juli wird der junge Entwicklungshelfer noch in einem zehntägigen Seminar auf seine Tätigkeit vorbereitet. Bis zur Abreise hat er außerdem die Aufgabe bekommen, einen Förderkreis für sein Auslandsprojekt aufzubauen, um die Kosten für seinen Einsatz zumindest teilweise abzudecken (siehe Infokasten). Insgesamt fallen dafür rund 10 000 Euro an, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert werden. Es könnten mehr junge Menschen aus Deutschland die Erfahrung eines derartigen Auslandsjahres sammeln, wenn Schmidt es schafft, die angepeilte Mindestsumme von 3 500 Euro zu sammeln. Mehr Infos gibt er gern im persönlichen Gespräch. Die Kontaktaufnahme ist per E-Mail an jonah-schmidt@t-online.de möglich. lee