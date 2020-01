Kirchlintler haben Vorrang

Direkt an der Landesstraße liegt das neue Baugebiet „Bürgermeister-Hogrefe-Straße“ in Luttum.

Kirchlinteln – Vier eng bedruckte Seiten liegen vor Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Es sind Listen mit Namen: Bauwillige, die Grundstücke in der Gemeinde Kirchlinteln suchen. Mehr als 100 von ihnen suchen im Kernort Kirchlinteln, weitere 20 wollen Bauplätze in Luttum, Hohenaverbergen oder anderen Ortschaften erwerben. „Wenn wir den Menschen bessere Entwicklungsmöglichkeiten geben und junge Kirchlintler in der Gemeinde halten wollen, müssen wir eng an diesem Thema dran bleiben“, sagt der Verwaltungschef.

Als nächstes, im Frühjahr, stünde bekanntlich die Erschließung des neuen Kirchlintler Baugebietes „Westlich Speckener Straße“ an. Die circa 70 Bauplätze werden schnell weg sein, ist Rodewald überzeugt. „Ich glaube, dass sich noch viel mehr Interessenten melden werden, sobald die Vermarktung startet. So ist das meistens.“ Kirchlintler Bauwillige und solche, die Verbindungen in die Gemeinde haben, sollen beim Verkauf der Grundstücke zuerst berücksichtigt werden. „Ich fände es nicht akzeptabel, wenn Menschen zum Beispiel aus Bremen den Zuschlag bekommen und unsere eigenen Leute leer ausgingen.“

Auf der Prioritätenliste der Gemeinde stünde eigentlich als Nächstes das umstrittene Baugebiet Ritterallee II, für das ein Wald gefällt werden müsste. In den vergangenen Monaten war es still geworden um dieses Projekt – allerdings nur in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen würden derzeit intensive Gespräche geführt, berichtet Rodewald. Mehr wolle er dazu nicht sagen, nur so viel: „Ich glaube mittlerweile, dass wir das Gebiet Auf dem Breck doch schneller realisieren können, als Ritterallee II.“

Künftig wolle man sich seitens der Gemeinde mit strengen Bauvorschriften eher zurückhalten: „Wir wollen zum Beispiel nicht mehr so stark die Dachneigungen festlegen, sondern eher Gesamthöhen.“ So seien an manchen Stellen im neuen Baugebiet auch flachere Dächer möglich. „Das weicht eventuell vom bisherigen Ortsbild ab, bietet allerdings weitergehende Möglichkeiten zum Beispiel für Mehrparteienhäuser oder sogenannte Stadtvillen.“ Man müsse, zeigt sich Rodewald überzeugt, künftig akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich wohnen wollen. „Wir dürfen nicht mehr nur in Einfamilienhäusern denken. Der eine träumt vielleicht vom roten Klinkergebäude mit großem Garten, der andere dagegen von einer barrierefreien Eigentumswohnung.“

Von der Politik sei es gewollt, dass nicht nur der Kernort baulich entwickelt werde. „Ich kenne die Erwartungshaltung, dass so viele Bauplätze, wie wir in Kirchlinteln anbieten, auch in den übrigen Dörfern der Gemeinde entwickelt werden sollen.“ Um das zu erreichen, rückten derzeit auch die Dörfer mehr in den Fokus. In Luttum werden mit „Allerweg“ und „Bürgermeister-Hogrefe-Straße“ derzeit gleich zwei neue Baugebiete entwickelt, auf denen insgesamt circa 30 neue Wohneinheiten entstehen sollen. „Auch da ist geplant, noch in diesem Jahr in die Vermarktung zu gehen.“

Die Nachfrage nach Grundstücken im Raum Luttum/ Hohenaverbergen sei ebenfalls hoch. „Diese Orte sind sicher auch wegen ihrer Ausrichtung nach Verden interessant.“ Die Baugebiete in diesen Dörfern kämen zum Beispiel für diejenigen Interessenten in Frage, die mit einem Bauplatz in Eitze geliebäugelt hätten, denen das aber eventuell zu städtisch und zu teuer gewesen sei. „Aber auch hier gilt: Interessenten aus der Gemeinde haben zunächst Vorrang.“

Auch in Otersen und Neddenaverbergen sollen in absehbarer Zeit neue Baugebiete entstehen. „Grundsätzlich haben wir bei diesem Thema alle Ortschaften im Blick. Die Ortsvorsteher sind gute Ansprechpartner, wenn es um das Interesse an einem Bauplatz geht. Mit ihnen stehen wir in ständigem und engem Kontakt.“

Die zuständige Stabsstelle im Rathaus sei derzeit entsprechend gut ausgelastet. Zumal in 2020 ja auch ein für die Gemeindeentwicklung besonders wichtiger Bebauungsplan ins Haus steht: der für den Bahnhalt Kirchlinteln. rei