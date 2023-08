Schnaps, Hundeleckerlies und Müsliriegel

Von: Lutz Bergmann

Gerhard und Hanna Cordes sind mit dem diesjährigen Anbau sehr zufrieden. © Lutz Bergmann

Exotische Kulturen (2) Aus einer Knolle in Kirchlinteln entstehen diverse Produkte

Kirchlinteln – Alles ging damit los, dass Professor Günter Bärwald aus Berlin in den 1980er Jahren einen Bauern suchte, der für ihn Topinambur anbaut. Er hatte ein Verfahren entwickelt, wie man aus der Knolle mit so etwas ähnlichem wie einer Saftpresse ein Sirup herstellen kann.

Zufällig traf er den Bauer Hermann Cordes aus Kirchlinteln. Dieser erklärte sich dazu bereit den Anbau für den Professor auf einer kleinen Fläche zu übernehmen.

Aus der kleinen Versuchsfläche etnwickelte sich über zwei Generationen ein festes Standbein des landwirtschaftlichen Betriebs. Mittlerweile wird Topinambur in Bio-Qualität von der Firma Topina weltweit vertrieben. Geführt wird die Topina heute von Hanna Cordes, der Enkelin von Hermann. Sie kümmert sich um die Verarbeitung und den Vertrieb. Ihr Vater Gerhard verantwortet die Landwirtschaft. Unterstützt wird er dabei von Hannas Mann Javier Igor-Delgado.

Zu den Abnehmern von Cordes Ware gehören Jäger, Saftkeltereien, Lebensmittel-, Nahrungsergänzungsmittel- und Tierfutterhersteller. Wer Produkte kaufen möchte, die Topinambur aus Kirchlinteln enthalten, findet sie im Reformhaus als Pulver zum Anrühren von Darmgesundheitsgetränken oder im Tiernahrungshandel als gepresstes Hundefutter. Auch auf Topinambur spezialisierte Online-Shops vertreiben Cordes' Bio-Topinambur

In den Anfängen produzierte Familie Cordes vor allem für eine große Saftkelterei in Süddeutschland. Ein kleiner Anteil der Ernte ging auch in eine Bioethanol-Anlage in Eversen bei Rotenburg. Anfang der 90er Jahre begann das Unternehmen dann die Knolle zu trocknen und als Pulver und Grieß zu vertreiben. „Mitte der 90er kam dann die Frage auf, ob Topinambur auch Bio geht“, berichtet Gerhard Cordes. Die Antwort war ein klares ja – und so tragen die Produkte jetzt schon seit über 25 Jahren das EU-Bio-Siegel.

Der Anbau von Topinambur ist alles andere als einfach. Zwar wächst die Pflanze, die mit der Sonnenblume verwandt ist, rasch, hat man sie einmal abgeerntet, kommt sie aber immer wieder. „Wenn nur ein Bruchstück davon im Boden bleibt, entsteht daraus eine neue Pflanze“, erklärt Gerhard Cordes.

Im Bio-Anbau wechseln Landwirte stark- und schwachzehrende Kulturen ab, damit sich der Boden erholen kann. Beim Topinambur geht das allerdings nicht, weil er jede Folgekultur im Wachstum behindern würde. Würde man zum Beispiel Weizen nach Topinambur drillen, würde auf dem Acker überall das Knollengewächs stehen. Ein Alptraum für jeden Bauer.

Gerhard Cordes sät daher Kleegras nach Topinambur. Das könne immer wieder abgemäht werden. Nach der Mahd erhole sich das Gras schneller als das Knollengewächs und so überrage es bald die vorige Kultur, sagt Cordes.

Bei der Düngung setzt Cordes auf Kompost. Den spritzt er in Form von Tee und Extrakt. 1000 Liter kommen auf fünf Hektar. Zusätzlich lässt er Blattanalysen in Holland machen. Dort wird untersucht, was den Pflanzen fehlt und dann ein spezieller Dünger in Pulverform gemischt. Dieser Tage haben die Pflanzen beispielsweise einen Bor-Mangel. Das erkenne man daran, dass sie Pilzkrankheiten wie Mehltau haben, erklärt Cordes.

Beliebt ist Topinambur bei Jägern, berichtet Hanna Cordes. Die müssen den Korbblütler nur einmal pflanzen und dann kommt er Jahr für Jahr wieder. Er bietet dem Wild im Winter eine Futterquelle und Deckung. Das erlebt Familie Cordes auch auf ihren Flächen. „Öfter sind Rebhühner auch auf unserem auf unserem Schlag unterwegs“, berichtet die Geschäftsführerin.

Mit der Ernte wird die Familie Cordes in diesem Jahr noch bis Ende November warten. Je nach Wetter vielleicht sogar bis Anfang Dezember. Dann werden die Knollen peu a peu aus der Erde geholt. Das Tempo bestimmt dabei die Nachfrage. Spätestens Ende März ist der Acker dann leer.

Anfang April ist der Topinambur dann auch für Privatkunden zu kaufen. Allerdings nur für kurze Zeit und in 25 Kilo Säcken. Für eine so große Menge braucht man natürlich Ideen, was man aus der Knolle machen kann.

Inspiration liefert da Günter Bärwald. Der Professor aus Berlin hat einen Ratgeber verfasst, wie man mit Topinambur besser abnehmen kann. Die Knolle ist dabei eine Hilfe, weil sie den Appetit verringert. In dem Buch gibt es diverse Rezepte und Verarbeitunsvorschläge.

Wem das alles zu gesund ist, der sollte sich eine etwas ältere Broschüre von Bärwald besorgen. Sie trägt den schönen Titel „Information zu einer geistreichen Bio-Spezialität: Kräuer Liqueur Topinambur feinbitter“. Da bleibt dem Autor dieses Textes nur noch eins zu sagen: Prost.

Topinambur enthält Inulin, das der Verdauung hilft. © Bergmann, Lutz