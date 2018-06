Nabu informiert: Anhaltende Trockenheit erschwert Schwalben den Nestbau

Kirchlinteln - Die Trockenheit der vergangenen Wochen macht vielen Tieren und Pflanzen zu schaffen. Insbesondere den Mehl- und Rauchschwalben bereitet das Wetter beim Nestbau Probleme. „Wegen der knochentrockenen Böden finden die Segelkünstler kein geeignetes Nistmaterial“, so Gustav Schindler vom Nabu Kirchlinteln. Um ihnen beim Nestbau zu helfen, empfehlen Naturschützer, Lehm- oder Schlammpfützen künstlich anzulegen.

Denn Schwalben bauen ihre Nester normalerweise aus Lehm und Pflanzenteilen. Aus dem feuchten Material formen die Vögel kleine Klümpchen zum Nestbau. Die halbkugelförmigen Gebilde kleben sie an Hauswände oder unter Dachvorsprünge.

„Auch durch die weitgehende Flächenversiegelung im ländlichen und auch im städtischen Raum finden Schwalben immer weniger Material, um ihre Nester zu bauen, da die feuchten Lehm- und Erdvorkommen in der freien Natur stark zurückgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu. „Aus dem Mangel folgt, dass die Nester der Rauch- und Mehlschwalben teilweise nicht richtig fertig gebaut werden können. Sie sind instabil und brechen auseinander.“ Dadurch seien nicht nur die Jungvögel in Gefahr, die Nester hielten den Witterungsbedingungen auch weniger stand und würden im nächsten Jahr eventuell nicht mehr vorhanden sein.

„Wer über einen Garten verfügt oder an einem unbefestigten Weg wohnt, kann eine eigene kleine Pfütze anlegen oder Lehmwannen aufstellen. Diese müssen bis Juli immer feucht gehalten werden, um die Schwalben in der Bauzeit mit Material zu versorgen. Ideale Standorte für Lehmwannen sind auch Carports, Garagen- oder andere Flachdächer. Wichtig ist, dass die Schwalben freien Zuflug haben. Wenn der Boden eher sandig ist, empfiehlt es sich, lehmiges Material in eine Pfütze zu legen“, schreibt der Nabu.

Viele Menschen sehen in Schwalben Glücksbringer, die an ihren Hauswänden willkommen sind. Dazu gehören Bianca und Timo Berlitz, die in Hohenaverbergen einen Gewerbebetrieb besitzen. Timo Berlitz beobachtete die vielen Mehl- und Rauchschwalben, die am und im Gebäude versuchten, Nester zu bauen. Folgerichtig legte er eine Lehmpfütze im Vorgarten an und wandte sich mit der Bitte um Kunstnester für seine Schwalben an den Nabu. Schwalbenfreundlichen Häusern verleiht der Nabu eine Plakette und hilft, so weit verfügbar, mit künstlichen Nestern. In einem landesweiten, von der Bingo-Umweltstiftung geförderten Projekt zeichnet der Nabu Niedersachsen auf diese Weise Menschen aus, die die Schwalben an ihrem Haus dulden und fördern.