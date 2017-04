„Ich hab eine Zusage“ ist die schönste Nachricht für Paten

Kirchlinteln - Sultana strahlt über das ganze Gesicht. „Herr Rothermel, ich hab' einen Praktikumsplatz in einem Drogeriemarkt!“ Das freut den Wirtschaftspaten der 15-Jährigen sichtlich. „Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche dir viel Erfolg!“ Auch Sultanas Mitschüler Jonas hat gute Neuigkeiten, er hat ebenfalls einen Praktikumsplatz im Einzelhandel gefunden. „Ich bin gespannt, ob es mir gefällt.“

Helmut Rothermel ist der Vorsitzende des Vereins emforce, der unter dem Motto „Schule trifft Wirtschaft“ in Kirchlinteln Jugendliche bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben unterstützt und sie praxisnah an die Arbeitswelt heranführt. Dies geschieht mithilfe von ehrenamtlichen „Paten“, die regelmäßig bei den Schülern vorbeischauen und sie in Gruppen- oder Einzelgesprächen auf die Zeit nach der Schule vorbereiten. Dabei arbeiten sie eng mit den Lehrern zusammen. „Wir sind sehr froh, dass wir die Paten haben“, sagt Lehrerin Andrea Kohnen.

An der Schule am Lindhoop wird ohnehin viel Wert auf Berufsvorbereitung gelegt. Im Rahmen der Schülerfirma „Lindworx“ lernen die Schüler in vielen verschiedenen Abteilungen neben Holzverarbeitung, Buchhaltung oder Marketing, wie es in der Wirtschaft so zugeht. Um einen Job bei Lindworx zu bekommen, müssen sich die Schüler richtig bewerben und Vorstellungsgespräche führen, um in die gewünschte Abteilung zu kommen.

Helmut Rothermel ist nicht nur Vorsitzender des Vereins emforce, er ist auch selbst Wirtschaftspate an der Schule am Lindhoop. Er hat 40 Jahre im Außendienst gearbeitet, inzwischen ist er seit drei Jahren in Rente. „Ich hab mich gefragt: Was machst Du jetzt den ganzen Tag? Im Haus herumtigern, von Fenster zu Fenster laufen, das wollte ich jedenfalls nicht.“ Deswegen habe er nach einer Möglichkeit gesucht, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Ich hab festgestellt, dass ich bei emforce mein berufliches Wissen, aber auch meine Lebenserfahrung jungen Menschen vermitteln kann.“ Zurzeit hat er eine neunte Klasse mit 18 Schülern unter seinen Fittichen. Die meisten von ihnen haben bereits einen Platz für ihr Frühjahrspraktikum gefunden.

Neun aktive Paten gibt es in Kirchlinteln derzeit. Auch Stephan Jeite ist einer davon. Er erklärt, wie es abläuft: „Im Idealfall werden die Jugendlichen ab der achten Klasse bis zum Ende ihrer Schulzeit von den gleichen Paten begleitet.“ Diese kämen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem Kaufmännischen beispielsweise, oder dem Handwerk. Manche sind bereits in Rente, andere stehen noch mitten im Berufsleben. Dementsprechend können einige mehr, andere weniger Zeit investieren. „Und das ist okay so“, sagt Jeite.

In der Arbeit mit den Schülern gehe es zum einen darum, allgemeines Wissen über die Arbeitswelt zu vermitteln. „Man erklärt, wie eine Bewerbung auszusehen hat, oder wie man beim Vorstellungsgespräch auftreten sollte“, so Rothermel. „Zum anderen gibt es aber auch individuelle Gespräche mit den Jugendlichen. Dabei versuchen wir, Stärken und Schwächen zu ermitteln, Vorlieben und Interessen rauszuarbeiten, um herauszufinden, welcher Beruf der Richtige für sie sein könnte.“ Und dann wird es ganz praktisch: Praktikumsplätze werden gesucht. Es sei ein gutes Gefühl, wenn ein Schüler nach dem anderen Erfolg „Ich hab eine Zusage bekommen!“ vermelden könne.

Eine Aufgabe sei es auch, die Schüler immer wieder „wachzurütteln“, sie anzufeuern, sich um Ausbildungsplätze zu bemühen, denn in vielen Betrieben würde die Bewerbungsphase bereits bis zu zwölf Monate vor der eigentlichen Einstellung beginnen. „Ein Jahr – das fühlt sich für einen Jugendlichen ganz anders an als für einen Erwachsenen“, weiß Rothermel. „Die Schüler denken dann leider oft, sie hätten noch alle Zeit der Welt, um aktiv zu werden.“

Den Trend in der Schülerschaft, sich nicht festzulegen, erstmal weiter zur Schule zu gehen, sieht Rothermel kritisch. „Sich an der BBS anzumelden, ist nur dann das Richtige, wenn man genau weiß, was man machen will. Ansonsten bringt es einen nicht wirklich weiter“, ist der emforce-Pate überzeugt.

Den Jugendlichen bei so wichtigen Entscheidungen weiterhelfen zu können, bedeute Rothermel viel. „Außerdem ist es erfrischend, mit jungen Leuten zu tun zu haben.“ Man bleibe selbst jung und beweglich im Kopf. Stephan Jeite ergänzt schmunzelnd: „Und lernt immer neue Ausdrücke.“

Besonders schön findet es Rothermel, wenn zwischen ihm und den Schülern ein Vertrauensverhältnis entsteht. Und richtig glücklich sei er, wenn spät abends noch sein Handy piept, weil er eine Whatsapp-Nachricht bekommt, in der steht: „Herr Rothermel! Ich hab’s geschafft! Ich habe einen Ausbildungsplatz!“ - rei