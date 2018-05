„Hier ist jeden Tag Action“

Kirchlinteln - „Das Schönste ist natürlich, Zeit mit den Kindern zu verbringen“, sagt Jahne Alpert und schubst die Schaukel an, bis die Kleinen juchzen vor Vergnügen.

Aber auch hauswirtschaftliche Arbeiten gehörten zu ihren Pflichten in der Kirchlintler Kita Unter den Buchen dazu: Ob Obst für das Frühstück schnippeln, den Boden fegen, die Lütten trösten oder eine Runde mit ihnen spielen: Jeder Tag als „Bufdi“ bringe Abwechslung. „Ich kann den Bundesfreiwilligendienst nur weiterempfehlen“, sagt die 20-jährige Hülsenerin. Auch wenn das Jahr bei ihr die Erkenntnis gebracht hat: „Ich möchte beruflich doch lieber etwas anderes machen.“

Und das sei auch völlig legitim, sagt Benjamin Siedschlag, Leiter der Einrichtung. „Klar hoffen wir immer, angesichts des Fachkräftemangels, durch den Bundesfreiwilligendienst auch Personalnachwuchs zu generieren.“ Aber das klappe nicht immer. „Die Hauptsache ist, dass die jungen Leute Freude daran haben, für ein Jahr bei uns zu arbeiten.“ Aufgabe der Bufdis sei es, die Erzieherinnen zu unterstützen, sodass diese wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen pädagogischen Tätigkeiten hätten.

So gehört es zu Jahnes Aufgaben, den Kindern in der Krippe das Frühstück zu machen oder abzuwaschen. „Aber ich darf auch zum Beispiel dabei helfen, die Kinder ins Bett zu bringen.“ Ab mittags warte dann eine andere Herausforderung: Mit den Hortkindern nimmt sie das Mittagessen ein und hilft ihnen bei den Hausaufgaben. „Jahne muss sehr flexibel sein und sich in den unterschiedlichen Gruppen an die dortigen Regeln und an das unterschiedliche Alter der Kinder anpassen – eine echte Herausforderung“, sagt Siedschlag anerkennend.

Jahne gefällt es – und mittlerweile sieht sie auch klarer, was ihre Zukunft betrifft. Nach dem Schulabschluss sei sie erst mal einigermaßen ratlos gewesen und hätte gejobbt, unter anderem bei einem Pizza-Lieferdienst. „Viele Bekannte haben ein Studium begonnen. Aber ich wusste irgendwie, dass das nichts für mich ist.“ Der Bundesfreiwilligendienst habe ihr die Augen geöffnet. Sie wisse nun, dass sie bereit ist, direkt in einen Beruf einzusteigen. Einen Ausbildungsplatz als Industriekauffrau habe sie bereits gefunden. Zum 1. August fange sie an.

Und genau zu diesem Zeitpunkt braucht die Kita wieder einen neuen „Bufdi“. Auch die anderen Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde Kirchlinteln würden sich über Bewerber freuen. Diese sollten laut Benjamin Siedschlag folgende Eigenschaften mitbringen: „Sie sollten Freude an der Arbeit mit Kindern haben, wissbegierig und pflichtbewusst sein.“ Es sei üblich, einige Tage auf Probe in der Einrichtung zu arbeiten. „Dann können beide Seiten sehen, ob die Chemie stimmt.“ Interessierte können sich bei folgenden Ansprechpartnern melden.

• Kindergarten Bendingbostel, Astrid Kleissl, Telefon 04237/829

• Kindergarten Holtum (Geest), Katrin Wickbold, 04230/643

• Kindertagesstätte „Unter den Buchen“ in Kirchlinteln, Benjamin Siedschlag, 04236/8760

• Kindertagesstätte „Ünnern Hollerbusch“ in Luttum, Heike Harbort, 04238/528

• Kindergarten Neddenaverbergen, Astrid Kleissl, 04238/723

• Kindertagesstätte Otersen, Katrin Wickbold, 04238/1441

Viele Informationen über den Bundesfreiwilligendienst finden Interessierte im Internet unter www.bundes-freiwilligendienst.de.

„Ich werde die Kinder und die Kollegen auf jeden Fall vermissen“, sagt Jahne. Sie dürfe jederzeit zu Besuch kommen, verspricht Kita-Leiter Benjamin Siedschlag.

rei