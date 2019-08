Auto prallt frontal gegen Baum: 19-Jähriger stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag ist der Fahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen sind verletzt worden. Das Auto prallte in der Gemeinde Kirchlinteln frontal gegen einen Baum.

Kirchlinteln - Am frühen Freitagmorgen ist ein 19-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta nach einem Verkehrsunfall auf der Kreepener Hauptstraße ums Leben gekommen. Zwei 18-jährige Insassinnen verletzten sich schwer.

Unfallursache bislang unklar

Der 19-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Kreepen, als er aus bislang unklarer Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige wurde in dem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Sowohl die beiden Insassinnen als auch der Fahrer wurden schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Krankenhaus erlag der 19-jährige Fahrer aus Kirchwalsede jedoch seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache umgehend aufgenommen. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden an. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Neddenaverbergen, Kirchlinteln und Weitzmühlen waren alarmiert worden und am Unfallort im Einsatz. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

