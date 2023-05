Kirchlinteln: Als der Pudel einen Groschen kostete

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Freuen sich auch heute noch auf jedes Treffen: Gerda Heidorn, Aurelia Heitmann, Eva Rosenke, Elke Braun, Hedi List, Margarete Dick und Anne-Dore Heemsoth (v.l.). Es fehlt: Marianne Richter. © Reike Raczkowski

Die Kirchlintler Kegeldamen treffen sich seit mehr als 50 Jahren. Heute wird aber lieber ausgiebig geklönt, statt gekegelt.

Kirchlinteln – Die Kuchengabeln klirren und es wird viel gekichert. Wenn sich die Kirchlintler Kegeldamen treffen, gibt es immer viel zu erzählen, reichlich Gelegenheit zum Lachen und gerne auch etwas Gutes zu essen. Seit über 50 Jahren hält die Frauengruppe fest zusammen. Nur eins ist heute anders als früher: „Kegeln tun wir schon lange nicht mehr“, sagt Gerda Heidorn. Die Knie wollen bei einigen der Seniorinnen nicht mehr so richtig, sie selbst hätte Arthritis in den Händen.

„Die seltene Neun“

Aber auch die sportlichen Anfänge der Damengruppe, als körperlich noch alle topfit waren, seien alles andere als glorreich gewesen, erinnert sich Gerda Heidorn, die gemeinsam mit Marianne Richter am Längsten dabei ist. „Damals trafen wir uns noch im Lokal Börse in Verden, das war neben dem damaligen Café Engelhardt.“ Die Frauen seien am Anfang „völlig ahnungslos“ gewesen, was den Kegelsport anging, erinnert sich Gerda lächelnd. „Wir nannten uns ,Die seltene Neun’, was einen gewissen Eindruck von unseren Fähigkeiten vermittelt.“

„Damals waren wir jung und schön. Heute sind wir nur noch schön“, scherzen die Frauen, als sie dieses Foto, wahrscheinlich von 1970, betrachten. Von den abgebildeten Frauen sind heute aber nur noch Gerda Heidorn (4.v.l.) und Marianne Richter (3.v.r.) dabei. © Repro: Reike Raczkowski

Der Wirt des Lokals habe sich das Drama irgendwann nicht mehr länger mit anschauen können. „Ihr schmeißt mir ja die Bahn kaputt! Ich zeig Euch mal, wie es funktioniert.“ Nach einem kleinen Crash-Kurs habe es deutlich besser funktioniert.

Gewinne in Kegelform - Groschen für den Pudel

Nach einigen Jahren hätte „Die seltene Neun“ ihren Treffpunkt zu „Lührs“, also in den Borsteler Hof, gewechselt. Viele Jahre hätten die Frauen dort leidenschaftlich gern gekegelt. Für die besten Spielerinnen habe es sogar kleine Gewinne in Kegelform gegeben. „Schauen Sie mal“, sagt Gerda und kramt in ihrer Handtasche. „Hier habe ich noch ein paar.“

Wer die höchste Punktzahl erkegelte, bekam eine kleine Auszeichnung. Gerda Heidorn hält ihre Mini-Kegel immer noch in Ehren. Heute sind die meisten der Frauen über 80 Jahre alt. Zum Kegeln fühlen sie sich nicht mehr fit genug, zum Klönen reicht es aber allemal. © Reike Raczkowski

Wer damals einen „Pudel“ warf, also keinen der neun Kegel traf, der musste einen Groschen in die Gruppenkasse einzahlen. Diese Kasse spielte eine wichtige Rolle, bot sie doch finanzielle Unterstützung bei den zahlreichen Ausflügen und Reisen, die die Damen zusammen unternahmen.

Gemeinsam ging es zum Beispiel nach Dresden, München, Trier oder in den Harz, nach Norderney oder an die Mosel. „Erinnert ihr Euch noch an den Ausflug nach Hameln? Als wir fast verloren gegangen wären, weil unser Schiff einfach ohne uns weggefahren ist?“ Großes Gelächter.

Besonders erinnerungswürdige Abende seien auch die gemeinsamen Domweihbesuche gewesen. Hinterher sei es traditionell noch zu Höltje gegangen – und das sei immer sehr spät geworden.

Die Zeiten haben sich geändert

Ob sie die Ausflüge, die ausgelassenen Kirmesbesuche und vor allem das Kegeln denn gar nicht vermissen würden? Nein, nicht so sehr, sind sich die Damen einig. Sie seien froh und dankbar, heute noch gesund und munter genug zu sein, um sich einmal im Monat zum Essen im Borsteler Hof treffen zu können. Die Zeiten würden sich eben ändern. Früher hätten sie zum Beispiel viel über die damals noch kleinen Kinder gesprochen, heute gehe es an den schlechten Tagen um Zipperlein, an den guten um die Enkelkinder, sagt Anne-Dore Heemsoth: „Wir kennen uns schon so lange, und wir sind sehr vertraut miteinander.“ Aurelia Heitmann ergänzt: „Wenn eine von uns traurig ist, dann trösten wir sie. Und wenn einer von uns etwas Schönes passiert, dann freuen wir uns mit ihr.“