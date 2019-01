Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag im Landkreis Verden tödlich verunglückt.

Der junge Mann kam in Kirchlinteln von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

dpa