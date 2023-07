Ein wenig mehr muss noch getan werden

+ © HermanN Meyer Im Gespräch: Birte Brüns, Birte Bruns, Dörte Liebetruth, Hans-Rainer Strang, Martina Warnken, Thomas Brüns, Jens Dreger und Kira Georg trafen sich vor der umgebauten alten Sehlinger Schule. © HermanN Meyer

Kirchlinteln soll der Mittelweser-Touristik beitreten. Vermieter von Ferienwohnungen äußern sich.

Kirchlinteln-Sehlingen – Die Schnuppermitgliedschaft Kirchlintelns in der Mittelweser-Touristik, die der Gemeinderat Anfang Juli beschlossen hat, geht auf tourismuspolitische Fachgespräche zurück, zu denen Dörte Liebetruth seit ihrer letztjährigen Tour eingeladen hatte. Dort wurde gemeinsam herausgearbeitet, wie wichtig es für Tourismusanbieter in der Gemeinde ist, Mitglied in einem Touristik-Verband zu sein – und dass die Mittelweser-Touristik der einzige für die Gemeinde Kirchlinteln in Frage kommende Verband ist.

Dörte Liebetruth dankte in Sehlingen der Tourismusbeauftragten der Gemeinde Kirchlinteln, Petra Lindhorst-Köster, dafür, dass sie den Einstieg Kirchlintelns in die Mittelweser-Touristik unterstützt. In der jüngsten Ratssitzung war auf Antrag der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grüne und Freie beschlossen worden, dem Tourismusverband auf zwei Jahre zur Probe beizutreten.

Bei dem aktuellen Tour-Termin von Dörte Liebetruth fand laut Pressemitteilung ein Gespräch mit örtlichen Vermietern sowie der Vorsitzenden der Landtouristik Niedersachsen, Martina Warnken, in der ehemaligen Dorfschule in Sehlingen statt. Dabei wurde deutlich, dass von den Anwesenden die Mitgliedschaft im Tourismusverband Mittelweser begrüßt wird, aber für viele weitere Vermieter mehr Informationen über die Vorteile dieser Mitgliedschaft wünschenswert seien. Der Verband ebne den Tourismusanbietern der Gemeinde den Weg, von potenziellen Urlaubern leichter im Internet und in Apps gefunden zu werden – auch wenn sie Kirchlinteln noch nicht kennen.

Dörte Liebetruth machte in dem Gespräch den Vorschlag, den Geschäftsführer des Tourismusverbandes möglichst bald zu einer Informationsveranstaltung für Vermieter nach Kirchlinteln einzuladen.

Das Ehepaar Brüns zeigte Dörte Liebetruth und den weiteren Gästen die modern und stilvoll eingerichteten Ferienwohnungen mit Seminarraum und Sauna „Meine Schule Sehlingen“. Die Ferienwohnungen sprechen vor allem Familien an, so Vermieterin Birte Brüns. Von Sehlingen aus können die großen Städte Bremen, Hamburg und Hannover und die attraktiven Freizeitparks in der Region gut erreicht werden. Gleichzeitig bietet Sehlingen einen Ort zum Abschalten und Erholen an. So kann hier die Begegnung mit Natur und Tieren hautnah erlebt und der Sternenhimmel wegen der Dunkelheit gut beobachtet werden.

Vermieterin Brüns würde sich freuen, wenn mehr Fahrradtouristen zu ihr kommen würden, aber dafür fehle es rund um Sehlingen noch an Radwegeinfrastruktur. „Der künftige Bahnhalt in Kirchlinteln ist auch eine Chance für den Tourismus vor Ort,“ ist sich die SPD-Landtagsabgeordnete Liebetruth sicher. Außerdem könne sie sich vorstellen, dass Kirchlinteln mit einer Auszeichnung als kinderfreundliche Gemeinde mehr Zuspruch bekommen würde. Sie machte den Vorschlag, dass Kinder im Rahmen eines Wettbewerbs Bilder von dem Ort in der Gemeinde einsenden, wo sie am liebsten sind und was sie hier am liebsten unternehmen. So könnten aus Kindersicht attraktive Plätze in der Gemeinde zusammengetragen werden. Diese Idee will die SPD-Ratsfraktion weiterverfolgen.

Auch einige Anregungen aus der Runde wurden der Landtagsabgeordneten in ihren „roten Rucksack“ mit auf den Weg nach Hannover gegeben: So wünscht man sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde in beide Richtungen zwischen Klein und Groß Sehlingen, ein leistungsfähigeres Stromnetz und eine Verlegung der Bushaltestelle in Groß Sehlingen.