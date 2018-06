Neue Infotafel in Armsen informiert über verstorbene Zwangsarbeiterkinder

Armsen - Wer war Nina Andrianova? Warum wurde sie nur vier Monate alt? Und warum erinnert ein Gedenkstein auf dem Friedhof Armsen an ihr kurzes Leben – und an das 15 weiterer Kinder, die zumeist ebenso jung starben?

Dank einer Gruppe von Konfirmanden der Kirchengemeinde Wittlohe und der 17-jährigen FSJ-lerin Jule Wieters erklärt jetzt eine Informationstafel die Hintergründe des Gedenksteins für die Zwangsarbeiterkinder, die in den Jahren der Nazidiktatur in der Armser Kinderverwahranstalt gestorben sind.

Am Dienstag wurde die Tafel in einer kleinen Feierstunde, der mehr als 50 Gäste beiwohnten, würdevoll eingeweiht. Der Stein steht bereits seit 2003 auf dem Friedhof. Seinerzeit, so berichtete Pastor Wilhelm Timme bei der Feier am Dienstag, hätten Dr. Joachim Woock und Friedel Koch federführend dafür gesorgt, dass den verstorbenen Kindern gedacht und der Stein aufgestellt wird.

Die neue Tafel sorgt nun dafür, dass ab sofort Besucher des Friedhofs ausführliche Informationen bekommen. So erfahren sie, dass die Kinder der Zwangsarbeiterinnen, die während der Nazidiktatur geboren wurden, von ihren Müttern getrennt wurden und in die Verwahranstalt in Armsen kamen. Dort verstarben viele durch die schlechte Versorgungslage schon im Säuglingsalter. Sie wurden auf dem Armser Friedhof beigesetzt.

Im Landkreis Verden gab es mehrere Zwangsarbeiter-Kinderheime

Die Tafel informiert außerdem darüber, dass die Verwahranstalt in Armsen kein Einzelfall war, dass es allein im Landkreis Verden fünf solcher Heime für Kinder von Zwangsarbeitern gegeben hat.

Jule Wieters, die die Konfirmandengruppe angeleitet hat, sagte bei der Feierstunde: „Das war ein Projekt, das mir sehr am Herzen lag.“ Der schwierigen Thematik hätten sich die Jugendlichen mit großer Hingabe gewidmet.

Als sie entsprechende Zeitzeugenberichte gelesen hätten, seien ihnen dabei Gedanken gekommen wie: „Das hätte auch ich sein können.“ Oder: „Wie hätte ich mich damals verhalten?“

In Zukunft sollen Konfirmanden die Gedenkstätte pflegen

Pastor Timme lobte, dass sich „die Konfirmanden wertfrei und ohne Vorurteile an dieses höchst sensible Thema herangetraut“ hätten. Der Text auf der Tafel sei keine Glorifizierung, keine Verniedlichung und kein „mit dem Finger zeigen“ auf den „Ort der Schande“. Es sei eine „Erinnerung an böse Geschehnisse der Geschichte, damit diese sich nicht wiederholen.“

Armsens Ortsvorsteher Hermann Ramme verkündete in seinem Grußwort, dass die künftigen Konfirmandenjahrgänge die Pflege der Gedenkstätte übernehmen und sich somit ebenfalls mit dem Thema auseinandersetzen würden. „Ich sehe diese Tafel als eine Bereicherung der Erinnerungskultur in unserem Dorf an.“

„Für viele Bürger ist dies ein wichtiger Schritt der Aufarbeitung“, sagte Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Doch habe es, wie bereits 2003 bei der Aufstellung des Steines, auch kritische Stimmen aus der Bevölkerung gegeben.

+ Pastor Wilhelm Timme (hinten, Mitte) ist stolz auf die Jugendlichen, die an der Infotafel gearbeitet haben: (von links) Lewin Intemann, Tobias Bunke, Jule Wieters (FSJ-lerin), Marleen Westermann und Leander Witt. Es fehlt Jonathan Rosendahl. © Raczkowski

„Ich kann Verständnis dafür aufbringen, wenn manche Menschen dieser Teil der Geschichte belastet“, sagte Rodewald. Die Jugendlichen hätten sich mit der Kritik auseinandergesetzt. Der Text sei allerdings unverändert geblieben. „Mir gefällt die Wortwahl“, sagte Rodewald. „Sie ist nicht anklagend, sondern beschreibend, wenn auch in deutlichen Worten.“

Dank ging an Helmut Dreyer und Rolf Thoenelt. Die beiden hatten ihre handwerklichen Fähigkeiten für den Bau der Tafel zur Verfügung gestellt. Applaus gab es auch für Heide Gildmann, die für die musikalische Umrahmung der Feierstunde mit Akkordeonklängen sorgte. - rei