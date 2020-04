Saisonstart der Solar-Allerfähre abgesagt und Allercafé bis auf weiteres geschlossen

Bilder wie dieses vom Saisonstart am 1. Mai 2019 wird es in diesem Jahr nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie wird die Solar-Allerfähre Otersen-Westen zu diesem Datum jedenfalls nicht in die 24. Fährsaison starten können.

Otersen – 2020 ist und wird kein normales Jahr. Aufgrund der von Bundes- und Landesregierungen aus nachvollziehbaren Gründen getroffenen Entscheidungen können die Oterser Fährleute am 1. Mai nicht wie geplant in die 24. Fährsaison starten. Gleiches gilt für den Start in die 10. Terrassen-Saison des Allercafés Otersen neben dem Dorfladen.

Am 1. Mai ist bei normalem bis gutem Wetter mit mehr als 1. 000 Fährgästen zu rechnen. Damit gilt die Regelung für Großveranstaltungen, die mindestens bis zum 31. August verboten sind. Aber auch, wenn es weniger als 1. 000 Fährgäste wären, könnten Gesundheitsschutz und ein vernünftiger Fährbetrieb mit akzeptablen Wartezeiten nicht in Einklang gebracht werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimat- & Fährvereins Otersen.

Auf der Wiese an beiden Fähranlegern wäre ausreichend Platz zur Einhaltung der 1,5-Meter-Abstandsregel. Das Nadelöhr ist aber die Solar-Allerfähre selbst, sodass immer nur drei, maximal vier Fährgäste statt der sonst zulässigen zwölf befördert werden könnten. Folglich würden sich die Wartezeiten wahrscheinlich verdreifachen. Das wollen die Fährleute verhindern, „deshalb können wir am 1. Mai nicht in die 24. Saison starten – insbesondere, weil die Gesundheit von Fährleuten und -gästen in Pandemie-Zeiten absoluten Vorrang verdient hat“, schreibt der Verein weiter. „Wann wir in die 24. Fährsaison starten können, ist im Moment nicht absehbar. Wir müssen die Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung abwarten.“

Gastronomien und Cafés bis auf weiteres geschlossen

Gastronomie-Betriebe und damit auch Cafés sind seit Mitte März geschlossen und können bis auf Weiteres nicht öffnen. Das Aller-Café kann deshalb am 1. Mai nicht in die Sommer-Saison mit Café-Zeiten an jedem Sonntag und Feiertag. von 14 bis 17 Uhr, starten.

Ein späterer Starttermin hängt davon ab, wann Bundes- und Landesregierung die Schließungsvorschriften für die Gastronomie-Betriebe lockern oder aufheben. Die 48 Sitzplätze auf den beiden Terrassen vor und hinter dem Allercafé können jedenfalls vorerst nicht in Betrieb genommen werden.