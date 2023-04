Gasbohren in Odeweg: Kein Konsens gegen Weißenmoor Z3

Von: Reike Raczkowski

Wie sicher ist Weißenmoor Z3? Das Bild zeigt den Chef des Rotenburger Wasserwerkes, Ralf Heuer (r.) und den Betriebsleiter Gas Nord, Daniel Richardson, auf dem Infomarkt von Wintershall Dea in Odeweg vor einigen Wochen. © Leeske

In der Gemeinde Kirchlinteln soll eine neue Gasbohrung entstehen. Eine Resolution gegen dieses Vorhaben konnte von der Politik bisher nicht einstimmig verabschiedet werden.

Kirchlinteln – Eine Resolution – die will ein Gremium normalerweise möglichst einstimmig verabschieden. Da sie zumeist ohnehin nur Appellcharakter hat, bringt sie umso weniger, wenn sich die Politik nicht geschlossen dahinter stellt. In Kirchlinteln stand am Mittwoch eine Resolution gegen das geplante Bohrvorhaben Weißenmoor Z3 zur Erdgasförderung der Wintershall Dea in Odeweg auf der Agenda. Doch die Mitglieder des Ausschusses für Klima, Umwelt und Naturschutz konnten sich nicht darauf verständigen.

Eingereicht hatte den Antrag die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und Freier Fraktion. In dem drei Seiten langen Text geht es um die Gefahr von Erdbeben, ausgelöst durch Gasförderung, und weitere „bekannte und vermutete Risiken“, wie Trinkwasser-Belastung, noch nicht genau erforschte Krebsfälle, ungelöste Entsorgung von Lagerstättenwasser oder Lärmemissionen.

Die zentralen Forderungen in dem Resolutions-Entwurf an das Unternehmen Wintershall Dea lauten:

• Bis zum 31. Oktober einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, der geeignet ist, die Gefahr weiterer Erdbeben entscheidend zu minimieren, auch wenn damit eine Drosselung der Förderkapazität einhergeht.

• Auf das geplante Bohrvorhaben Weißenmoor Z 3 freiwillig zu verzichten, als Akt des guten Willens.

Weitere Forderungen richtet die Resolution an den Bund, dabei geht es um Umweltveträglichkeitsprüfungen, einen grundsätzlichen Stopp der Verpressung von Lagerstättenwasser und einiges andere mehr.

Frank-Peter Seemann (Freie Fraktion) hatte den Entwurf dem Fachausschuss im Namen der Gruppe vorgestellt und daran erinnert, dass der Kreistag vor einigen Jahren eine ganz ähnliche Resolution auf den Weg gebracht hatte, die damals von den großen Fraktionen mitgetragen worden sei.

In Kirchlinteln ging es dann aber doch nicht so einfach: „Ich halte die Resolution inhaltlich für klärungswürdig“, sagte Torsten Blanke, Fraktionsvorsitzender der CDU. Er erinnerte an eine Info-Veranstaltung der Wintershall Dea vor einigen Wochen in Odeweg. „Dort hat das Unternehmen erklärt, dass die Bodenverhältnisse bei Weißenmoor ganz anders seien als Völkersen. In Odeweg wird schon seit vielen Jahren Gas gefördert und bisher hat es dort keine Erdbeben gegeben. Ich sehe mich nicht in der Lage, das Risiko bewerten zu können.“ Er machte den Vorschlag, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zu Rate zu ziehen, „ob dieses Risiko da wirklich gegeben ist“.

Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs schlug dem Gremium vor, man könne beispielsweise einen Fragenkatalog an das Amt schicken und sich dann „Zeit nehmen für eine inhaltliche Auseinandersetzung“.

Bei den Antragstellern kam das nicht gut an. Frank-Peter Seemann zeigte sich enttäuscht. „Ich verstehe die CDU nicht, die das hier auf die lange Bank schieben will.“

Nach schwierigen Diskussionen und einer Sitzungsunterbrechung zur Beratung der Fraktionen war man immer noch kaum weiter gekommen im Fachausschuss. In der Hoffnung, in dieser Sache doch noch zu einem möglichst einstimmigen Beschluss zu kommen, sollen jetzt tatsächlich Fragen an das LBEG ausgearbeitet werden und das Thema nach Erhalt der Antworten erneut auf die Tagesordnung kommen.

Hintergrund Im November 2019 war es in der Region zu zwei kurz aufeinander folgenden Erdbeben gekommen. Ausgelöst aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Erdgasförderung in Völkersen, entstanden damals auch in der Gemeinde Kirchlinteln zahlreiche Schäden an Gebäuden. Die Wintershall Dea zahlte damals anstandslos Entschädigungen. In der Gemeinde Kirchlinteln befinden sich aktuell zwei aktive Förderbohrungen (Weißenmoor Z 1 seit 1996 und Weißenmoor Z 2 seit 2014). Eine weitere Förderbohrung (Weißenmoor Z 3) ist geplant und soll rund 170 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr fördern.