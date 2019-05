Kein Kind muss sich langweilen

Kirchlinteln – Es ist druckfrisch, es liegt gut in der Hand und es ist voll mit aufregenden Aktionen, die im Sommer die Langeweile vertreiben: Das Ferienprogramm der Gemeinde Kirchlinteln liegt aus. Im Rathaus herrscht Freude darüber, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, den Kindern im Alter von sechs bis 16 Jahren so viel anbieten zu können.

„Ein großes Dankeschön geht an alle Veranstalter“, teilt Petra Hartendorf mit, die gemeinsam mit Caren Rixmann in der Verwaltung für die Organisation verantwortlich ist. „Wir haben in diesem Jahr ein breit gefächertes Angebot mit 56 Veranstaltungen.“

Es gibt wieder die begehrte Druckversion mit einem Katalog und einer Antwortkarte, auf der die gewünschten Aktionen angekreuzt werden. In dem Heftchen können die Kinder stöbern und mit den Eltern gemeinsam Veranstaltungen heraussuchen. Im vergangenen Jahr wurden die Eltern auf der Antwortkarte gefragt, ob sie weiterhin das Ferienprogrammheft ausgedruckt erhalten wollen, oder ob eine Online-Version ausreichen würde. „Mehr als 97 Prozent der zurückgeschickten Teilnahmekarten wollten auch weiterhin die gedruckte Form“, berichtet Hartendorf.

Die Organisatorinnen freuen sich darüber, dass es einige Veranstalter gibt, die dem Ferienprogramm schon über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, die Treue halten. Die Imker gehören auf jeden Fall dazu, die jeden Sommer den Kindern das arbeitsreiche Leben der Bienen naturnah zeigen. Bei ihrem Angebot können die jungen Teilnehmer auch mit Bienenwachs basteln und sich den süßen Honig auf Brötchen schmecken lassen.

Eine weitere Traditionsveranstaltung ist die Fahrt zu den Karl-May-Festspielen, die jahrzehntelang unter der Regie des Hausfrauenbundes angeboten wurde. „Da der Verein sich in diesem Jahr aufgelöst hat, ist glücklicherweise der CDU-Ortsverband eingesprungen, der in diesem Jahr mit den Kids nach Bad Segeberg fährt.“

Es gebe auch in diesem Sommer viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, sagt Hartendorf. Ganz neu sei eine Veranstaltung „Bemale Deine Schale“, aber auch die bewährten Töpfer- und Malkurse im Lintler Krug, in der Molkerei Schafwinkel und im Müllerhaus Brunsbrock sind wieder dabei.

Für sportliche Kids gebe es ebenfalls Angebote. Fußball stehe gleich mit zwei Veranstaltungen im Ferienprogramm, außerdem lockten die beliebte Übernachtung auf dem Gelände des TSV Brunsbrock, Karate, Tischtennis, Sportabzeichen und Paddeln auf der Aller.

Die Anmeldungen funktionieren wie gehabt über die dem Programmheft beiliegende Anmeldekarte. Spätester Abgabetermin ist der 14. Juni. „Wer persönlich abgeben will: Im Rathaus findet man uns im ersten Obergeschoss, Zimmer 15.“

Aufgrund der großen Anzahl an Veranstaltungen finden an manchen Tagen mehrere Angebote statt, die sich teilweise überschneiden. Eine Bitte an die Kinder: Sie sollten sich in so einem Fall für eine Veranstaltung entscheiden. „Bei Mehrfachnennungen entscheiden ansonsten wir“, so Hartendorf, die wieder auf eine gute Resonanz hofft. rei