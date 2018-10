Architekt Eike Hensch zeigt Reiseskizzen: „Kein Bahnsteig ist langweilig“

Brunsbrock - Eindrucksvoll gewann der Künstler Eike Georg Hensch bei der Vernissage seiner aktuellen Ausstellung das Interesse der Gäste für das Zeichnen. Der Kulturkreis Lintler Geest hatte die Kunstveranstaltung der besonderen Art mit dem Titel „Reiseskizzen, Zeichnungen und Aquarelle“ im Müllerhaus organisiert.

Nach der musikalischen Einleitung durch Elvira Reinke an der Bassblockflöte, Hella Bösche an der Altdulzian, Henning Kirchberg an der riesigen Subbassblockflöte und dem Maler selber an der Altgambe stellte Hensch sein künstlerisches Schaffen mit einem Appell zum Mitzeichnen vor. Denn Zeichnen könne jeder. „Wir haben über uns allen den gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont“, sagte Hensch.

„Woran das liegt? Der Horizont unterliegt ständiger Varianz“, so der Professor, der an der Fachhochschule in Nienburg Zeichnen und Malerei lehrte. Alle Menschen seien in der Lage, Sternbilder auf Papier zu bringen, wie zum Beispiel den großen Wagen. „Es muss nur proportionsgerecht gezeichnet werden, der Rest ist Garnierung“, erklärte der Architekt.

„Es macht richtig Spaß, nicht nur Häuser zu zeichnen. Kein Bahnsteig ist langweilig.“ Denn dort hätte man beim Warten oft genug Zeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, da es genug Interessantes zu sehen gäbe.

Viele unterschiedliche Werke des weit gereisten Malers können die Besucher des Müllerhauses besichtigen und so mit dem Künstler auf eine kleine Europareise samt Marokko gehen. Er präsentiert Aquarelle und Federzeichnungen, die durch ihre vielseitigen Motive und die Ausführung bestechen.

Die Aquarelle aus Marokko zeigen die bunten Farben des Orients und das quirlige Treiben auf dem Basar. „Die Marktleute gaben uns das Gefühl, ihresgleichen zu sein, als wir begannen, mitten im Treiben zu malen“, erinnerte Hensch sich. Andere Reiseskizzen sind zum Beispiel in Schweden, Frankreich oder Wien entstanden, wodurch dem Betrachter viel Abwechslung geboten wird.

Einige Aquarelle sind erstaunlich detailliert, während andere mit dem Fluss der Wasserfarben spielen, wie die Bilder aus der Türkei und dem englischen Polperro. Sehr detailgetreu sind die Federzeichnungen, die jeden Strich betrachtenswert erscheinen lassen.

Diese zeigen auch heimische Motive, zum Beispiel von der Ostseeküste, dem Bremer Dom oder in Nienburg an der Weser. Außerdem zeigt er in seinen Strichstudien die Fähigkeit, mit nichts als schwarzen Linien auf weißem Papier wunderschöne optische Effekte zu erzielen.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Dezember jeden Sonntag, von 14.30 bis 17 Uhr, im Müllerhaus bei Kaffee und Kuchen zu bewundern.

lee