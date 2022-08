Waldbrand aus purem Zufall entdeckt

Von: Heinrich Kracke

Versorgung mit Löschwasser schwierig: An unzugänglicher Stelle im Schafwinkeler Moor brannte es am Montagabend. © Bruns/Feuerwehr

Feuer an schwer zugänglicher Stelle im Kirchlintelner Osten. Brandschützer halten Selbstentzündung für unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt.

Kirchlinteln – Die Brandstelle liegt fern ab jeder Straße. So weit, dass Feuerwehrleute zwar schon Wasser-Tankwagen einsetzten, aber immer noch eine Schlauchleitung von den Fahrzeugen bis zur Glut über 300 Meter benötigten. Ein Feuer in einem Waldstück im Schwafwinkeler Moor versetzte in der Nacht zu gestern Einsatzkräfte aus der gesamten Gemeinde Kirchlinteln in Alarm. „Das hätte böse enden können“, sagt Kai Bruns von der Kreisfeuerwehr Verden.

Purer Zufall, dass der Brand schon im Entstehen entdeckt wurde. Ein Jäger hatte eine Drohne für die Suche nach Schwarzwild aufsteigen lassen, ein Flugobjekt mit einer Wärmebildkamera. Dies Gerät übersandte klare Signale, der Waidmann setzte einen Notruf ab. Besorgniserregend dagegen die Suche nach der Ursache für die Flammen. Sowohl Waldbrandbeauftragter als auch Feuerwehrkräfte halten eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Glutnester auch in den kommenden Tagen erneut aufflammen, hieß es gestern.

Der moorige Waldboden schwelte an mehreren Stellen. © Bruns, Feuerwehr

Gegen 20.30 Uhr war der Notruf eingegangen. Daraufhin wurden einer Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr zufolge die Einsatzkräfte aus Schafwinkel, Bendingbostel, Kirchlinteln, Sehlingen sowie aus dem Landkreis Rotenburg die Tanklöschfahrzeuge aus Kirchwalsede und Jeddingen an die Einsatzstelle gerufen.

Vor Ort ergab sich eine schwierige Lage. Der trockene moorige Waldboden schwelte an mehreren Stellen auf rund 100 Quadratmetern. Die Flächen wurden nach Weisungen des Waldbrandbeauftragen abgelöscht. Dazu wurde der Boden richtig mit Wasser durchtränkt. Um an die versteckten Glutnester zu gelangen, wurde der Boden zusätzlich mit Schaufeln und Forken umgebrochen.

Durch die abgelegene Lage der Einsatzstelle mitten in einem Wald wurde ein Pendelverkehr mit fünf Tanklöschfahrzeugen aufgebaut. Vom Einspeisepunkt der Tanklöschfahrzeuge zur Einsatzstelle musste die 300 Meter lange Schlauchleitung gelegt werden. Nach drei Stunden hieß es dann Feuer aus, und es konnte mit dem Rückbau begonnen werden.