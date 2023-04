„Kaffee und Kuchen statt Pöbelei“ kriegen Bauarbeiter in Otersen

Die fast 70 Jahre alten Betonplatten wurden vor Ort in einer Brecheranlage zerkleinert. © Günter Lühning

Die Ortsdurchfahrt in Otersen steht kurz vor der Fertigstellung. Dazu gehört auch ein neuer Rad- und Gehweg aus roten Betonpflastersteinen. Die Arbeiter freuen sich indes über nette Anwohner.

Otersen – 2 560 Kubikmeter Unterbau, 1 800 Tonnen Asphalt und Rigolen mit einem Fassungsvermögen von 280 000 Litern Wasser wurden in die neue Landesstraße L 159 in der Ortsdurchfahrt Otersen eingebaut. Nach achtmonatiger Bauzeit, aber nur zwei Wochen Verzögerung, wird das heimische mittelständische Bauunternehmen Eimer-Bau aus der Nachbargemeinde Visselhövede die neue Dorfstraße und den neuen breiteren Fuß- und Radweg bis zur Freigabe am Montag, 15. Mai, fertigstellen. Seit 2016 wurde die vollständige Erneuerung der 1954 gebauten Beton-Fahrbahn geplant und verschoben. Aufgrund der Straßenschäden musste die Höchstgeschwindigkeit auf der Dorfstraße vom Land Niedersachsen auf 30 Stundenkilometer reduziert werden.

„Hier bekamen wir sogar Kaffee und Kuchen“

Im September vergangenen Jahres begann der Rückbau der fast 70 Jahre alten, fünf Meter langen Betonplatten. Auf einer Ackerfläche nebenan türmten sich die Betonteile fast haushoch, wurden vor Ort in einer großen Brechanlage zerkleinert und in einem Prüflabor begutachtet, bevor die 750 Kubikmeter Beton-Recyclingmaterial als Unterbau für die neue Straße wiederverwendet wurden. Nach dem Rückbau der alten Fahrbahn und des alten, schmalen Gehwegs waren im Herbst vergangenen Jahres zunächst aufwendige Tiefbau-Arbeiten erforderlich – bis in 4,20 Meter Tiefe, damit ausreichend Platz für die Straßenentwässerung unterhalb der neuen Ortsdurchfahrt geschaffen werden konnte.

4,20 Meter tief: Baugruben für Straßenentwässerung. © Günter Lühning

Zur Absicherung der tiefen Baugruben beauftragte Eimer-Bau das Spezialtiefbau-Unternehmen Heidorn aus Hamburg. Deren Mitarbeiter erlebten auf der Großbaustelle den Unterschied zwischen Großstadt an der Elbe und kleinem Dorf an der Aller. „In Hamburg werden wir meistens nur angepöbelt, hier bekamen wir sogar Kaffee und Kuchen“, berichtete Bauleiter Arven Klose, Sohn des Eimerbau-Geschäftsführers Jörg Klose.

Im Verlauf der L 159 (Dorfstraße) wurden an drei Stellen Rigolen mit einem Fassungsvermögen zwischen 48 und 110 Kubikmetern eingebaut. Zusätzlich befindet sich unter dem neuen Geh- und Radweg im Bereich Steinfeld zwischen Kurve und Dorfladen eine Rohrrigole mit 58 Kubikmetern. Insgesamt können über die Rigolen 280 000 Liter Wasser von der Straßen- und Radweg-Oberfläche eine Etage tiefer versickern.

Die neue L 159 in der Ortsdurchfahrt Otersen wurde im Auftrag des Landes Niedersachsen mit einer Fahrbahn-Breite von sechs Metern und einer Länge von 940 Metern im Bereich Dorfstraße bis Einmündung Feldstraße am Dorfladen ausgebaut. Auf dem letzten Teilstück zwischen der Kurve und der Einmündung Feldstraße wird die alte Asphalt-Decke am 4. Mai abgefräst, und am 5. Mai wird auf der gesamten Länge die neue Asphalt-Deckschicht mit einem großen Straßenfertiger hergestellt.

Schnelles Internet und der neue Rad- und Gehweg

Die Gemeinde Kirchlinteln hat den Neubau des rund zwei Meter breiten und 918 Meter langen Rad- und Gehweges beauftragt, der den alten, schmalen Gehweg ersetzt. Rund 1 900 Quadratmeter rote Betonpflastersteine wurden dafür verlegt. An der Dorfstraße in Fahrtrichtung Ludwigslust entstand eine neue Bushaltestelle.

Im Auftrag der Gemeinde Kirchlinteln wurde neben der Landesstraße einer neuer, zwei Meter breiter Rad- und Fußweg mit rotem Betonsteinpflaster ausgebaut. © Günter Lühning

Im Auftrag der Firma TM-Net Bungalski aus Verden hat Eimer-Bau zudem Lehrrohre für die Erschließung von Otersen mit Breitband-Leitungen für schnelles Internet verlegt.

Das Unternehmen Eimer-Bau

Nach der Fertigstellung in Otersen bleibt das 1949 von Willy Eimer gegründete, 2008 von Jörg Klose übernommene Bauunternehmen in der Gemeinde Kirchlinteln aktiv. Ab Juni übernimmt die Firma den Straßenendausbau im Neubaugebiet „Heidering“ in Kirchlinteln.

Das Unternehmen Eimer-Bau hat 40 Mitarbeitende und freut sich auf den Auszubildenden für den Jahrgang 2023 aus Kirchlinteln und auf weitere Mitarbeitende aus Visselhövedes Nachbar-Region Kirchlinteln und Verden.

In Otersen freuen sich die Einwohner auf die neue Ortsdurchfahrt und den breiteren Rad- und Fußweg sowie das Ende der Bauzeit mit Umwegen, Einschränkungen und vielen Schleichverkehren.

Von Günter Lühning