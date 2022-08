Die „Mäuse“ singen im Kindergarten Luttum: „Weil heute Jubiläum ist“

Von: Florian Adolph

Beate Pehling bekam einen Blumenstrauß von der Gemeinde Kirchlinteln. Neben ihr stehen die Leiterin des Kindergarten Luttum Celia Hestermann (l.) und Bürgermeister Arne Jacobs (r.). © Florian Adolph

Die Raumpflegerin Beate Pehling feiert 40 Jahre beim Kindergarten Luttum. In der Zeit bewahrte sie ihren Arbeitsplatz „mehrmals vor dem Absaufen“.

Luttum – „Ich habe in meiner Zeit vier Bürgermeister und drei Leiterinnen kennengelernt“, erzählte Beate Pehling. Kein Wunder, schließlich arbeitet sie schon seit über 40 Jahren als Raumpflegerin im Luttumer Kindergarten.

Wäre Corona nicht gewesen, hätte sie ihr Jubiläum schon im Januar feiern können. Stattdessen traf man sich erst am gestrigen Tag. Mit dabei waren ehemalige und aktuelle Mitarbeiter des Kindergartens, sowie der Bürgermeister von Kirchlinteln, Arne Jacobs. Dieser brachte mit sich, eine Dankesurkunde die er feierlich vorlas und einen Blumenstrauß von der Gemeinde.

Um den runden Tisch saßen sie dann und erzählten von der Vergangenheit. Beate Pehling habe den Kindergarten schon „mehrmals vor dem Absaufen bewahrt“, sagte sie. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, nein, sie bewahrte das Haus wirklich vor Überschwemmung.

Angefangen hatte sie in Hohenhaverbergen, bevor sie nach Luttum zum Kindergarten kam. Verschafft hatte ihr die Stelle ihr Schwager Walter Scharringhausen. Sie begann mit der Arbeit 1979 bei einem Dienstleister. Über die Gemeinde Kirchlinteln ist sie seit 1982 angestellt – seit 40 Jahren also.

„Es gefällt mir ganz gut hier“, sagte die Raumpflegerin. „Ich werde erst 64. Wenn die Gesundheit mitspielt, werde ich noch ein paar Jahre beim Kindergarten arbeiten. Bis 70 bleibe ich aber nicht.“ Dass die Gesundheit mitspielen muss, hatte Frau Pehling schon am eigenen Leib erfahren. Anderthalb Jahre konnte sie nicht arbeiten, weil sie sich beim Sport zwei Sehnen riss. Erst 2020 konnte sie wieder eingegliedert werden. „Ich habe selbst nicht geglaubt, wieder arbeiten zu können“, sagte sie.

Besonders geschätzt wird die Raumpflegerin von den Kollegen und den Kindern. Eine der ehemaligen Leiterinnen des Kindergartens, Heike Harbort, erzählte: „24 Jahre haben wir zusammen gearbeitet. Sie sind die längste Reinigungskraft im Haus und kennen sich hier besser aus als alle anderen. Ich habe immer Ihre fröhliche und offene Art geschätzt und selbst wenn mal etwas war, sind Sie gleich zu mir gekommen. „Der Staubsauger ist kaputt“, war zum Beispiel ein Reizwort.“

Als Nächstes besuchten die Jubilarin und ihre Gäste die Mäusegruppe. „Bei dieser Gruppe habe ich von 1992 bis 2020 sauber gemacht, jetzt bin ich bei der Sonnenkäfer-Gruppe“, so Beate Pehling. Ihre zwei Enkel besuchten die Mäusegruppe ebenfalls. Der Älteste ist inzwischen in der vierten Klasse, der Jüngste wird an diesem Sonnabend eingeschult.

Die Kinder stellten sich im Kreis um sie herum und brachten der Jubilarin ein Geschenk: eine Blume in einem Holzkasten und eine Grußkarte. Dann sangen die Kleinen: „Weil heute Jubiläum ist“.

Aber auch Raumpflegerin Pehling hatte etwas für die Kinder mitgebracht: mehrere Dosen mit Haribo. Da war die Freude natürlich groß und die Betreuerinnen mussten ihre Schützlinge ermahnen erst mal nur eine Süßigkeit zu nehmen.