Jetzt ist die Mutter an der Reihe

Erfolgreiche Schützenfamilie Hogrefe sammelt Königsscheiben

+ Reich behängt: Die neuen Würdenträger in Neddenaverbergen. Foto: Röttjer

Neddenaverbergen – Zum dritten Mal in Folge wurde am Bauernhaus der Familie Hogrefe in der Ortsmitte von Neddenaverbergen eine Königsscheibe angebracht. Nach den Regentschaften ihrer Töchter – 2017 Jule und 2018 Merle – sicherte sich diesmal deren Mutter Susanne Hogrefe mit ihrer Regentschaft als Damenkönigin im Schützen- und Sportverein die Scheibe, mit der jetzt bereits sechs an der Zahl den Giebel des Hauses zieren.