Jetzt müssen die Zuschauer in Kirchlinteln mal ran

+ © Henning Leeske In ihrer Paraderolle als Eddi und Karl feiern Bernd Maas (l.) und Jann Schwecke schon seit Neujahr Geburtstag mit Lütt un Lütt. © Henning Leeske

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Henning Leeske schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Fünf lustige Einakter erfreuen beim Theater im Krug das Publikum. Neben Altbewährtem findet auch ein Experiment statt, mit den Zuschauern im Fokus.

Kirchlinteln – Fünf neue Einakter präsentierte das Theater im Krug unter der Leitung des Regisseurs Bernd Maas bei der Vorpremiere. Das Stammpublikum kann sich auf Altbewährtes, aber auch ein Experiment freuen, bei dem die Zuschauer höchstpersönlich im Fokus stehen – so viel vorweggenommen.

Auftakt in der Männer-WG

Den Auftakt der fünf alleine stehenden kleinen Schauspiele macht eine lustige Männer-WG, in der ein Frauenzimmer Unruhe in die geordneten Verhältnisse der maskulinen Art bringt. Kaum taucht mit Corinna Uelzen das weibliche Geschlecht auf, schon kommt alles durcheinander. Gerade erwarten die Zuschauer, dass Tarzan und Jane auch noch in der voll belegten Wohnung einziehen, schon ist der erste Akt vorbei, endet etwas abrupt und lässt das Publikum erwartungsvoll vorm Vorhang sitzen.

+ Genießen das Leben in der Männer-WG: Peter Axtmann (l.) und Michael Bauckner. © Henning Leeske

Glücklicherweise kommt mit dem nächsten Stück ein ähnliches Szenario in Form einer temporären Männer-WG um die Ecke. So gesehen doch eine gelungene Überleitung des Dramaturgen Maas. Jens Sarrasch spielt dabei gekonnt den verzweifelten Ehemann, der geradezu panisch versucht, in der verwüsteten Wohnung wieder klar Schiff zu machen. Sein versoffener Kumpel, gespielt von Johannes Niebuhr, hilft ihm dabei als lebende Biotonne wenig, da er ein Magnet für noch mehr Katastrophen ist. Das Ende samt Todesfall wirkte bei der Generalprobe noch nicht ganz ausgereift, weswegen das Premierenpublikum gestern Abend eventuell eine andere Fassung zu sehen bekam.

Theater mit vertauschten Rollen

Den schauspielerischen Höhepunkt erwartet das Publikum bei einleitenden Klängen vom Schwanensee im dritten Akt, dem Experiment auf den Kirchlintler Brettern, die die Welt bedeuten. Es gibt ganz neues Theater mit komplett vertauschten Rollen. Das auch für die Zuschauer anspruchsvolle Experiment mit elegantem subtilen Humor verlangt den Laienschauspielern alles Können ab. Durchaus gelungen, weil das eingespielte Ensemble mit diesem schweren Stück nach der leichten Kost zu Beginn über sich hinauswächst.

Spannend bleibt, ob der Funke zum echten Publikum dann auch überspringt und ein wahres Theaterfest entstehen lässt. Maas setzt bei seiner angekündigten letzten Inszenierung im Krug mit diesem schauspielerischen Neuland sicherlich einen hohen Maßstab.

+ In Doppelrollen überzeugen Petra Lindhorst-Köster und Jens Sarrasch. © Henning Leeske

Geburtstag mit Lütt un Lütt

Er brilliert anschließend als Eddi mit seinem Kumpel Karl (Jann Schwecke) natürlich in der selbst geschriebenen Episode aus Büttenwarder. Schließlich feiert er schon seit Neujahr Geburtstag mit Lütt un Lütt inklusive viel Bier vom Wirt Reiner Wöbse. Klar, dass Maas mit Schwecke in ihrer Paraderolle schnell ins Politisieren kommt samt Anspielungen auf den schwatten Willem un den roten Hermann bis hin zum Doppelwumms vom Bundeskanzler Scholz.

Noch mehr Theater gibt es zum Abschluss beim Einblick in eine Bühnenprobe mit dem sehr gut spielenden Regisseur Michael Bauckner samt seinen charmanten Regieassistentinnen Melanie Drewes und Corinna Uelzen. Petra Lindhorst-Köster und Jens Sarrasch überzeugen in schwierigen Doppelrollen. Ihre jahrelange Bühnenerfahrung hilft ihnen beim sekundenschnellen Umschalten zwischen den Rollen.

Die Frage „Sein oder nicht sein“, stellt sich für die Schauspieltruppe nicht, weder auf der Bühne oder dahinter, weil alle inklusive Backstagemannschaft eine tadellose Leistung im Krug abliefern. Schade nur, dass die drei Vorstellungen in Kirchlinteln bereits restlos ausverkauft sind.