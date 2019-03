„Jedes Jahr ein bisschen was Neues“

Ostermarkt im Müllerhaus lockt am 31. März mit handgemachten Unikaten

+ Einen winzigen Einblick in die zahlreichen Geschenkideen, die beim Ostermarkt in Brunsbrock präsentiert werden, zeigt hier Jutta Martens aus Weitzmühlen, die die Veranstaltung seit Jahren organisiert. Foto: Raczkowski

Brunsbrock – Der Termin rückt immer näher und die Aussteller sind alle schon fleißig dabei, originelle Unikate zu produzieren, Dekorationen herzustellen und Köstlichkeiten zuzubereiten, die sie auf dem Frühlings- und Ostermarkt im Müllerhaus in Brunsbrock präsentieren und verkaufen möchten. Am Sonntag, 31. März, wird das idyllisch gelegene Gebäude direkt an der Mühle wieder Anziehungspunkt für viele Ausflügler sein. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr dürfen sie die abwechslungsreichen Produkte bestaunen, sich bei einer Kleinigkeit stärken und mit den Kunsthandwerkern ins Gespräch kommen.