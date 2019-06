Internationale Trommelgruppe würde gerne öfter auftreten

„Integrated Black Drumpower“ Sonntag in Otersen zu hören

Wittlohe – Integrated Black Drumpower“, so nennt sich die Musikgruppe, die ursprünglich aus der Flüchtlingsarbeit der St.-Jakobi-Kirchengemeinde Wittlohe entstanden ist. Anfangs war Ziel, mit den jungen Flüchtlingen, die von den Erlebnissen in ihrer Heimat und auf der Flucht seelisch angeschlagen waren, auch einfach mal etwas Schönes zu machen. Neben den vielen Anforderungen in Bezug auf Lernen und Integration sowie den Unsicherheiten, wie es mit ihnen weitergeht, sollte es zwischendurch einfach mal um Spaß gehen. „Da bot sich die Musik an, denn die Jungs können wunderbar temperamentvoll trommeln“, so Heide Gildmann, die bei „Integrated Black Drumpower“ mitmischt.