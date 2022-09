Diskussion in Deelsen: „Ihr sollt schon ein wenig streiten“

Im Gespräch: Jörn Ehlers (v.l.) diskutierte mit den Landtagskandidaten Christoph Pein, Hella Bachmann, Dörte Liebetruth, Maik Smidt, Ina Sander und Lennart Quiring. © Henning Leeske

Bei einer Diskussion zur Landwirtschaft versuchten die Landtagskandidaten ihre Standpunkte den anwesenden Landwirten zu vermitteln. Themen wie Bioprodukte, Überdüngung, Trinkwasser, Pflanzenschutzmittel und Tierwohl wurden dabei angeschnitten.

Deelsen – Das Landvolk und Land schafft Verbindung (LSV) hatten die Landtagskandidaten zur Diskussion nach Deelsen auf den Hof von Henning Müller (LSV) eingeladen. Außer dem Vertreter der AFD erschienen alle geladenen Politiker, um ihre Standpunkte den rund 50 anwesenden Landwirten zu vermitteln.

„Ihr sollt schon ein wenig streiten“, forderte der Moderator und Vorsitzende des Landvolks Verden-Rotenburg Jörn Ehlers die Diskutanten zwischenzeitlich auf, weil diese bei einigen Reizthemen doch sehr zurückhaltend mit den Gegenpositionen umgingen.

Zunächst legten alle ihre wichtigsten Eckpfeiler zur Landwirtschaftspolitik im Eröffnungsstatement dar. „82 Millionen haben eine Meinung zur Landwirtschaft“, bemühte der Liberale Christoph Pein (FDP) den Vergleich zu 82 Millionen Bundestrainern im Fußball. Es solle aber ausschließlich die landwirtschaftliche Expertise und ein wissenschaftliches Fundament über die Landwirtschaft entscheiden.

Sehr froh, dass „wir uns durch die heimische Landwirtschaft weitgehend selber in der Krise ernähren können“, ist die Christdemokratin Hella Bachmann (CDU). „Die vier Prozent Flächenstilllegung geht gar nicht. Das muss die Ampel länger als für ein Jahr aussetzen“, forderte sie ein Bekenntnis der Bundesregierung zur Versorgungssicherheit bei den Nahrungsmitteln.

Das Miteinander beim Niedersächsischen Weg und dessen Ergebnisse für die Landwirtschaft und den Naturschutz betonte Dörte Liebetruth (SPD). Als Sozialdemokratin sei ihr wichtig, dass für die Lebensmittel ein fairer Preis gezahlt werden müsse. „Vielleicht liegt in dieser Krise auch eine Chance“, hoffe sie.

„Bauernland in Bauernhand, gegen die Spekulation“, forderte Maik Smidt (Linke). Laut Ina Sander (Freie Wähler) solle die Politik den Weg frei machen für faire Preise bei Bioprodukten. Für den Grünen Lennart Quiring decke sich zwischen den Positionen seiner Partei mit dem Thesenpapier des Landvolks sowieso schon viel. „Die Produkte müssen einen entsprechenden Preis haben, damit die Landwirte von ihrer Arbeit leben können“, pflichtete er den Bauern bei.

Hinsichtlich des Verursacherprinzips bei der Überdüngung und folglich der erhöhten Nitratwerte im Grundwasser brachte Bachmann das Meldesystem für das Düngen ENNI in Niedersachsen ins Spiel. Das ENNI könne genau die Verursacher ausfindig machen, aber es gebe hier keine Unterstützung vom Bund für Niedersachsen. Auf die enge Abstimmung zwischen der Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) sowie konstruktive Zusammenarbeit in dieser Frage wies Liebetruth hin, weil so eine gute Lösung gefunden werden könne.

Gegen die Darstellung der Grünen, in Niedersachsen nur noch eine Agrarsteppe mit viel zu hohen Nitratwerten im Grundwasser zu haben, wehrte sich der Gastgeber Henning Müller. Sein Betrieb wirtschafte schon seit Jahrzehnten im Wasserschutzbetrieb vom Wasserwerk Panzenberg und werde minutiös überwacht. „Wir haben das sauberste Trinkwasser der Welt“, sagte er. Weiter widersprach er vehement der Behauptung von Quiring, dass die Wasserwerke die Nitrate der landwirtschaftlichen Düngung aus dem Grundwasser filtern müssten, weil dies technisch noch gar nicht möglich sei. So brachten letztlich die Zwischenbemerkungen des Publikums noch etwas Schärfe in die Diskussion.

Weiteres Thema war dann die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Mit der Äußerung: „Das ist ein Unding, dass Glyphosat gestrichen wurde“, sorgte FDP-Mann Pein für Aufsehen. Zu der Nachfrage nach Bioprodukten provozierte Ehlers etwas mit der Hochrechnung. „Es gibt eine Nachfrage von sechs bis sieben Prozent nach Biolebensmitteln, aber 20 Prozent wählen grün. Wie überzeugen sie ihre Wähler, auch Bio zu kaufen?“, fragte er den Grünen. „Ich kaufe mir Bioprodukte, seitdem ich mir das leisten kann“, antwortete der Lehrer knapp.

Das Tierwohl und die von den Landfrauen geforderte Alltagskompetenz sowie der Wolf kamen noch zur Sprache. Zum Ansatz, Windkraft auch im Wald zu bauen, gab es bis auf den Liberalen durchaus Konsens in der Runde. Der neue Beschluss zur Raumordnung im Landtag habe dies laut Liebetruth bereits ermöglicht.

Abschließend, bevor die Kandidaten für Kreuzchen bei ihrer Partei im Schlussstatement warben, gab es einen regen Austausch zur Trinkwasserlieferung nach Bremen vom Wasserwerk Panzenberg, passend zum Veranstaltungsort im Wasserschutzgebiet. Dringenden Handlungsbedarf sahen dabei fast alle Kandidaten, bis auf den Linken und gebürtigen Bremer Smidt, der sein fehlendes Fachwissen dazu eingestand und sich deswegen zurückhielt.