Ortrud Wahlers als 50000. Fahrgast geehrt:  „Ich liebe den Bürgerbus“

Kirchlinteln - Von Hermann Meyer. „Heute Morgen bin ich von Rüdiger Klinge angerufen worden und habe von meinem Glück gehört“, sagt Ortrud Wahlers aus Brunsbrock. „Wenn ich seine Stimme nicht gekannt hätte, hätte ich an einen Scherz geglaubt.“ Ortrud Wahlers ist vier Stunden später, bei der Übergabe des Präsentkorbs, immer noch „von den Socken“, wie sie selbst sagt. Sie ist der 50 000. Fahrgast, der den Bürgerbus Kirchlinteln, seit dem 19. Oktober 2009 genutzt hat, und wurde dafür im Beisein von den Fahrern Renate Meyer, Erwin Joost und Rüdiger Klinge, der gleichzeitig Vorsitzender des Bürgerbusvereins ist, beglückwünscht.

„Ich nutze den Bürgerbus schon genauso lange, wie es ihn gibt“, sagt die Jubilarin freudestrahlend. Mindestens zweimal die Woche, manchmal sogar dreimal, steigt sie in den Achtsitzer, um nach Kirchlinteln zum Einkaufen zu fahren oder zu anderweitigen Terminen zu gelangen. Sie habe ihre Termine abgestimmt mit dem Bürgerbusfahrplan und so gelegt, dass sie immer bequem von A nach B kommt. So bleibt sie auch im alter noch mobil. Sie sei dankbar für das Angebot. „Wenn es den Bürgerbus nicht gäbe, müsste ich immer meine Schwiegertochter oder meinen Sohn bitten, mich zu fahren“, sagte sie bei der Übergabe.

„Deshalb liebe ich den Bürgerbus von ganzem Herzen“, gab sie unumwunden zu. Ortrud Wahlers gehöre zu den seltenen Gästen, die auch ab und zu mal ein Trinkgeld ins Sparschwein stecken würden, wusste Fahrer Erwin Joost zu berichten. Das hängt wohl auch mit den Fahrern zusammen, die sie „alle ganz toll“ findet.