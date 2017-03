Filiale der Sparkasse schließt nach 85 Jahren in Holtum (Geest)

Holtum (Geest) - „Ich habe die besten Kunden der Welt“, sagte die Filialleiterin Helga Thran zu ihrem Vorgesetzten Uwe Direnga, als fast das ganze Dorf zum letzten Öffnungstag der Sparkasse in Holtum (Geest) gekommen war. Dieses Ansehen beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit.

Denn die Holtumer sammelten bei allen Einwohnern für ein großes Abschiedsgeschenk für die scheidende Bankerin. Insgesamt sind mehr als 1 000 Euro für einen Reisegutschein nach London zusammengekommen. Auch viele Holtumer spendierten etwas, obwohl sie gar keine Kunden bei Helga Thran waren. „Eben einfach nur aus Anerkennung, was Helga für das Dorf geleistet hat“, hieß es einmütig von den federführenden Damen der Sammelaktion.

Aber ganz zurück zum Anfang. Die erste Filiale des Geldinstituts öffnete schon im Jahre 1932 ihre Türen in Holtum. Bereits ab Juli 1976 wirkte dann Helga Thran in der kleinen Sparkassenfiliale im eigenen Haus mit und war somit fast 41 Jahre für die Holtumer in Sachen Finanzen da.

+ Ein besonderer Moment: Fast das ganze Dorf war gekommen, um Helga Thran für die 40 Jahre vertrauensvolle Arbeit in Sachen Finanzen zu danken. © Leeske Aber nicht nur während der Schalterstunden: Nach den Öffnungszeiten machte sie sich oft noch auf den Weg zu älteren Einwohnern, um ihnen das Geld direkt nach Hause zu bringen, weil sie es selber nur schwer in die Filiale schaffen konnten. „Deswegen musste ich ok nen büttn Platt lernen, weil ich natürlich immer für einen kleinen Schnack beim Kunden blieb“, erinnerte sich Thran. Sowieso liebe sie ihren Beruf in erster Linie wegen der Menschen. So erinnere sie sich noch genau an ihre ersten Knaxxclub-Kinder – und diese seien nun über 40 und selbst schon Eltern.

Viele Erinnerungen würden bleiben, wenn sie an die Zeit in ihrer Filiale zurückdenke. Der Tresor habe damals zum Beispiel durch ein extra erweitertes Fenster in das ehemalige Bauernhaus transportiert werden müssen. Außerdem sei sie sehr dankbar, dass sie niemals Opfer eines Bankräubers wurde, weil es eine Zeit gegeben habe, in der besonders kleine Dorffilialen im Fokus der Kriminellen gestanden hätten. „Ich wurde dann schon sehr vorsichtig, wenn fremde Autos auf den Hof fuhren und jemand Unbekanntes zur Bank wollte“, schilderte Thran.

Die individuelle Betreuung ihrer treuen Kunden wird Helga Thran nun ab Montag in der Sparkassenfiliale Kirchlinteln vollziehen müssen, wo sie noch einige Jahre für ihren Arbeitgeber und ihre Holtumer Stammkunden zur Verfügung stehen wird.

lee