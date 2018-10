„Ich glaube, meinem Opa hätte das gefallen“

Armsen - Der kleine Traktor, der da auf einer Wiese herumstand, sah traurig aus. Seine ursprüngliche Farbe war vor Rost kaum zu erkennen, seine Reifen teilweise im Erdreich versunken. Das Verdeck war vermoost und unter der Motorhaube hatten sich Kleintiere eingenistet. „Guck mal, das ist doch der alte Trecker von deinem Opa Richard“, sagte jemand zu Jan Hellwinkel. Der 26-Jährige fällte daraufhin eine Entscheidung: Der Trecker sollte zurück nach Hause. Und er sollte wieder im alten Glanz erstrahlen.

Jan Hellwinkel kommt aus Armsen. „Mein Opa ist mittlerweile verstorben. Er hatte früher eine Landwirtschaft, aber die hat meine Familie längst aufgegeben“, erzählt er. „Ich habe kaum noch Kindheitserinnerungen an den Trecker.“ Kein Wunder, es ist bald 20 Jahre her, dass der John Deere Lanz 310, Baujahr 1967, 32 PS, innerhalb des Dorfes verkauft wurde.

„Ich hatte von nichts eine Ahnung“

Als Hellwinkel vor einem Jahr den heruntergekommenen Schlepper das erste Mal wieder sah, zögerte er nicht. „Ich bin zum neuen Besitzer und hab gesagt, dass ich ihn zurückhaben will.“ Man wurde sich schnell einig. Als Hellwinkel den Schrottpreis für das alte Gefährt hingelegt hatte, freute sich der 26-Jährige riesig. „Wir haben den Trecker rausgezogen und zu uns auf den Hof gebracht.“ Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, was für eine Riesenaufgabe da auf ihn zukommen würde. Im Gegensatz zu seiner Mutter: „Die hat damals schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.“

Hellwinkel hatte bis dahin kaum Erfahrungen mit dem Schrauben an Fahrzeugen. Der Armsener hat Landschaftsgartenbau gelernt, heute ist er Bundeswehrsoldat. „Stationiert bin ich in Havelberg, ich komme also nur am Wochenende nach Hause.“ Und dann sind seine wenigen Stunden Freizeit fast komplett für die Restaurierung des alten Schleppers verplant. „Hobbys, Freunde und Familie – dafür habe ich kaum noch Zeit, seit der Trecker auf dem Hof steht“, gibt Hellwinkel zu. „Ich bin froh, dass meine Freundin noch nicht Schluss mit mir gemacht hat“, sagt er grinsend.

Besonders die Anfangszeit der Instandsetzung sei hart gewesen. „Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich hatte nicht das richtige Werkzeug, keine Ersatzteile. Ich hatte mir das alles viel einfacher vorgestellt.“ Er verbrachte viel Zeit im Internet und lernte dort andere Trecker-Schrauber kennen, knüpfte Kontakte. „Man muss ganz viel mit Leuten sprechen, sonst kommt man nicht weiter.“ Er suchte online europaweit nach Einzelteilen, wurde manchmal fündig, oft nicht. Manches musste er sich extra anfertigen lassen. „Man kann sagen: Wenn ich nicht am Trecker zugange bin, diskutiere ich im Internet mit irgendwelchen Holländern über Einzelteile.“

Der ganz persönliche „Berliner Flughafen“

Die Reparaturen selbst stellten sich als deutlich schwieriger heraus, als sich der 26-Jährige das vorgestellt hatte. „Ich hab aus Blödheit viele Fehler gemacht. Ich hab die falschen Teile bestellt, aus Versehen die Zylinder geflutet und die Kupplung geschrottet. Ich musste den gesamten Trecker auseinanderbauen. Aber wenigstens kenne ich jetzt wirklich jede einzelne Schraube.“

Freunde und Verwandte würden ihm immer wieder helfen. „Allen voran mein Vater. Der kann sehr viel. Und wenn er mal nicht weiter weiß, sagt er immer: ,Lass mich mal eine Nacht drüber schlafen.’ Und am nächsten Morgen hat er dann tatsächlich einen Plan.“ Er sei froh, dass seine Familie ihn bei dem aufwändigen Projekt unterstützt. „Ich glaube, meinem Opa hätte das gefallen.“

Fast alle Teile mussten entölt, riesige Rost-Löcher gespachtelt werden, bevor es endlich an eine etwas dankbarere Aufgabe gehen konnte: das Schleifen und Lackieren der einzelnen Teile. „Ich hab mich für Laubgrün entschieden, was der Farbe des Originals am Nächsten kommt“, so Hellwinkel. Überhaupt versuche er, den Trecker möglichst in seinen Ursprungszustand zu versetzen. „Hier an der Motorhaube, da stand damals der Name meines Großvaters“, sagt er. „Und wenn ich irgendwann soweit fertig bin, soll wieder an der gleichen Stelle ,Richard Hellwinkel’ stehen.“

Das wird aber wohl noch eine Weile dauern. Noch springt der Traktor nicht einmal an. „Meine Traum ist ja, dass ich nächstes Jahr im September beim Armsener Trecker-Treff mit ihm vorfahren kann“, so Hellwinkel. „Aber wenn das nicht klappt, hoffe ich, dass er wenigstens schneller fertig ist als der Berliner Flughafen.“

Eins ist klar: Der kleine grüne Trecker wird ab sofort immer ein Dach über dem Kopf haben und muss nicht mehr bei Wind und Wetter draußen stehen. Hellwinkel legt dem Dreizylinder eine Hand auf die Motorhaube und verspricht: „Er wird nie wieder arbeiten müssen und wird nur bei Sonnenschein gefahren.“ - rei