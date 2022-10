Hilfstransport: Gemeinde Kirchlinteln bittet um Geldspenden

Teilen

Ausgesprochen großzügig haben sich die Kirchlintler bisher in Sachen Ukraine-Hilfe gezeigt. Derzeit braucht die Gemeinde vor allem Geldspenden, um einen weiteren Hilfstransport zu finanzieren. Zu einem späteren Zeitpunkt sei auch noch eine zielgerichtete Sammlung von Sachspenden geplant. © Raczkowski

Die Zeiten sind unsicher geworden. Kaum einer, der derzeit nicht jeden Euro zweimal umdreht. Schwierig, die Menschen dazu zu bewegen, von dem knappen Geld auch noch etwas zu spenden. Die Gemeinde Kirchlinteln fordert dennoch dazu auf und hat die Hoffnung, dass für den guten Zweck trotz der aktuellen Lage eine gewisse Summe zusammenkommt.

Kirchlinteln - In der Vergangenheit hatten sich die Kirchlintler Bürger ausgesprochen großzügig gezeigt, wenn es um die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung in Kriegszeiten ging.

Das Team Kirchlintler Ukraine Hilfe hat die Planungen für einen dritten Hilfstransport in die ukrainische Kleinstadt Tlumatsch aufgenommen und bittet erneut um Unterstützung. „Wir wissen, dass die Zeiten seit der letzten Transporte für viele auch bei uns vor Ort schwerer und ungewisser geworden sind“, berichtet Bürgermeister Arne Jacobs in einer Pressemitteilung.

Bereits der dritte Hilfstransport nach Thlumatsch

Gleichwohl sei es bei dem bevorstehenden Winter und dem anhaltenden grausamen Kriegstreiben in der Ukraine weiterhin von großer Bedeutung, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Wenn es gelingt, durch zielgerichtete Spenden die Situation vor Ort einigermaßen erträglich zu gestalten, könne das auch Ukrainerinnen und Ukrainer vom Verlassen der Heimat abhalten.

Geplant ist ein nunmehr dritter Hilfstransport, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Hierfür bittet das örtliche Team um Geldspenden auf das Konto der Gemeinde Kirchlinteln bei der Kreissparkasse Verden, IBAN DE93 2915 2670 0016 0021 80, Verwendungszweck „Ukrainehilfe“.

Geldspenden hätten sich laut der örtlichen Akteure dabei bewährt, insbesondere Lebensmittel und Hygieneartikel über die örtlichen Lebensmittelhändler bei deren Großhändlern zu beschaffen. Hieraus ergebe sich eine höhere erzielbare Menge an Hilfsgütern. Ansprechen will man auch die bisherigen großzügigen Spender aus der Kirchlintler und Verdener Wirtschaft. Später sei auch noch eine zielgerichtete Sammlung von Sachspenden geplant, um das Ladevolumen des Hilfstransportes optimal auszunutzen. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert aufgerufen. „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern vorab herzlich für Ihre Unterstützung“, zeigt sich Bürgermeister Jacobs zuversichtlich, auch einen dritten Transport bestücken zu können.

Beide Verwaltungen stehen in Kontakt zueinander

In einer bewegenden Rettungsaktion konnte mit Kirchlintler Engagement gleich zu Beginn des brutalen Überfalls Russlands in der Ukraine eine Vielzahl von Frauen und Kindern nach Kirchlinteln in Sicherheit gebracht und gleichzeitig die Kleinstadt Tlumatsch in der Westukraine mit Hilfsgütern versorgt werden. Zwei Monate später erfolgte ein weiterer Hilfstransport dorthin. „Das war dank der großen Spendenbereitschaft seitens der Kirchlintler und Verdener Wirtschaft und vieler privater Haushalte möglich, einfach großartig“, schildert Heinz Bischof, auf dessen Firmengelände die Hilfsgüter gesammelt und auf den LKW verladen worden sind.

Die beiden Gemeindeverwaltungen in Tlumatsch und Kirchlinteln stehen in regem Kontakt miteinander und die Betreuer der Geflüchteten in Kirchlinteln erfahren fast täglich Geschichten von den in der Ukraine kämpfenden Ehemännern, Brüdern, Schwagern und sonstigen Verwandten. „Eigentlich bräuchten wir diese Geschichten nicht, denn tagtäglich erreichen uns ähnliche Informationen in den Medien. Und trotzdem ist es anders. Der unmittelbare Kontakt erhöht unsere Betroffenheit immens“, bestätigen die Mitglieder des Hilfs-Teams. „Wenn uns einerseits Informationen der Verwaltung in Tlumatsch erreichen, die die Versorgungslage dort, wo Tausende Binnenflüchtlinge versorgt werden müssen, beschreiben, und gleichzeitig der Winter immer näher rückt, dann kann uns dies nicht kalt lassen“, so Wilhelm Haase-Bruns.

Uwe Roggatz ergänzt „Die von mir betreute Oksana hat vor wenigen Tagen ihren Schwager verloren, der im Krieg gefallen ist. Er hinterlässt seine 33-jährige Frau und seinen sechsjährigen Sohn. Das macht mich fassungslos.“

Zielgenaue Hilfe ohne bürokratische Reibungsverluste

Veränderte Witterungsbedingungen, beschädigte Infrastruktur, zerstörte Wohnungen, stetig unterbrochene Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen des täglichen Bedarfs, medizinische Versorgung nahe am Zusammenbruch und tiefgreifende Müdigkeit sind nur wenige Beschreibungen eines Zustandes, der die Notwendigkeit nach Unterstützung unterstreicht.

„Wir wissen, dass die eigenen Sorgen hier bei uns ebenfalls groß sind. Aber wir wissen auch, dass diese eigenen Sorgen nur dann eingedämmt werden können, wenn wir die Ukrainer humanitär unterstützen und damit stark machen“, bitte Jens Dreger, sich an der Hilfsaktion zu beteiligen. Man habe mit Tlumatsch ein direktes Ziel und könne entsprechend zielgenau helfen, dass dringend benötigte Dinge die Partner erreichen und auch entsprechend der Bedürftigkeit verteilt werden. Damit sei eine direkte Hilfe ohne bürokratische Reibungsverluste gewährleistet.