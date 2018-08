Hexen, Flamingos und Freunde aus Stedorf

HOLTUM (GEEST) - Das hat Spaß gemacht: Teilnehmer und Gäste des Holtumer Erntefestes genossen den Umzug durch das Dorf und auch die Feier bis in den frühen Morgen.

Los ging es mit echten Hinguckern: Elf fantasievoll gestaltete Festwagen und eine Fahrradgruppe machten sich auf dem Weg zu Erntebraut Pia Kruse, wo Hans Henning Willenbrock den Kranz herausforderte. Assistiert von den Paaren der Vorjahre 2016 (Niklas Oestmann und Stella Miermeister) sowie 2017 (Marius Reetz und Liessa Bösche) gelang es dem Erntebräutigam, die wunderschön geschmückte Erntekrone in Empfang zu nehmen.

Anschließend stellten sich die Festwagen in einer großen Runde auf den Sportplatz auf, damit auch die Wagenbesatzungen die anderen Gefährte betrachten konnten. Die spannenden Themen der geschmückten Anhänger reichten vom Hexenwagen mit entsprechender Verkleidung über paradiesische Flamingomotive und bunte Kinderwagen bis zur Theatergruppe in Kostümen und dem perfekt ausgestatteten Musikwagen. Besondere Gäste waren Mitglieder des Ernteclubs aus Stedorf mit einem Festwagen. Zwischen Holtum und Stedorf hat sich nach vielen gegenseitigen Besuchen eine intensive Freundschaft entwickelt.

Nach einer kurzen Pause war der Schulhof das Ziel des Umzugs. Mit dem Gebet der Erntebraut vor dem Glockenturm und dem Ehrentanz auf dem Festsaal ging es direkt über in den lockeren Teil. Ein kurzer Platzregen lockte die Besucher gleich ins Dorfgemeinschaftshaus und in das Zelt. Hier verwöhnten die Damen des Turnvereines mit einem großzügigen Kaffee- und Kuchenbuffet. Am späten Nachmittag wurde die ausgelassene Stimmung nahtlos von DJ Ralle weiter angeheizt. Gefeiert wurde bis in den frühen Morgen.

Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst auf dem Saal des Dorfgemeinschaftshauses, musikalisch unterstützt vom Posaunenchor aus Kirchlinteln. Anschließend lud die Feuerwehr noch zu einem Frühschoppen auf dem Schulhof ein. Damit klang das gelungene Fest aus. - rö