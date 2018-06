FSJ in der Kirchengemeinde: Jule Wieters zieht positive Bilanz

Jule Wieters ist glücklich. Sie hat im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) ein eigenes zeitgeschichtliches Projekt verwirklicht. Nun sucht sie gemeinsam mit Pastor Wilhelm Timme einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die FSJ-Stelle in Wittlohe.

Wittlohe - „Mein Selbstbewusstsein ist größer geworden“, sagt Jule Wieters. Die 17-Jährige aus Armsen hat im vergangenen Jahr viel gelernt und sich persönlich weiterentwickelt. Im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Kirchengemeinde Wittlohe hat sie die Chance bekommen, ein eigenes zeitgeschichtliches Projekt zu verwirklichen. „Das geschafft zu haben, ist ein ganz besonderes Gefühl.“

Im August 2017, kurz nach Jules Realschulabschluss, startete das FSJ bei der Kirchengemeinde St. Jakobi. „Ich habe damals bei meiner Vorgängerin, Kira Georg, ein paar Tage hospitiert, um zu sehen, ob der Job für mich das Richtige wäre. Ich war schon vorher in der Konfirmandenarbeit aktiv. Nach wenigen Tagen stellte ich fest, dass ich abends immer glücklich nach Hause ging. Da war mir klar, dass ich das machen möchte.“

Besonders gefallen habe ihr, dass beim FSJ in der Kirchengemeinde Wittlohe viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt werde. Während in anderen Einrichtungen die jungen Freiwilligen meist ganz konkrete Aufgaben haben, die ihren Arbeitsalltag ausfüllen, erarbeiten die Wittloher FSJ-ler eigenständig ein Projekt in der zeitgeschichtlichen Werkstatt.

So hat Jule dafür gesorgt, dass seit Kurzem (wir berichteten) eine neue Infotafel auf dem Armser Friedhof steht. Diese weist auf das Schicksal der Zwangsarbeiterkinder hin, die während der Nazidiktatur in der Kinderverwahranstalt Armsen ums Leben gekommen sind und die auf dem Friedhof beerdigt wurden.

Auch mit Gegenwind musste Jule klarkommen

Für dieses Projekt hat Jule gemeinsam mit einer Konfirmandengruppe recherchiert und die Texte erstellt. Mittlerweile wurde die Infotafel aufgestellt und in einer Feierstunde der Öffentlichkeit präsentiert. „Das war ein guter Moment“, sagt Jule, die berichtet, dass es zwar überwiegend, aber nicht nur Lob für die Aktion gegeben habe. „Es gab auch Gegenwind aus der Ortschaft. Ich musste mich mit dieser Kritik auseinandersetzen“, sagt sie. Aber letztendlich habe sie es durchgezogen.

Die Arbeit sei hochinteressant gewesen. „Klar, man muss sich schon für Geschichte interessieren, insbesondere für Heimatgeschichte.“ Sie habe im vergangenen Jahr Zeitzeugeninterviews geführt, Dokumente gesichtet, Quellen analysiert und Briefe aus Kriegszeiten digitalisiert.

Die Selbstorganisation ist ein zentraler Aspekt des FSJ

Spannende Aufgaben im Bereich der Medienarbeit hätten dafür gesorgt, dass es nie langweilig wurde. Pastor Wilhelm Timme: „Unsere FSJ-ler haben ein eigenes Büro und ein eigenes Telefon. Sie arbeiten an ihrem Projekt und müssen sich das auch selbst organisieren.“ Eine kreative Ader sei schon notwendig. „Denn schließlich müssen die Jugendlichen ihr Projekt selbstständig entwickeln und mit Leben füllen. Das ist eine Herausforderung.“ Jule habe diese sehr gut gemeistert.

Ab dem 1. August beginnt die 17-Jährige ihre Ausbildung zur Krankenschwester am Verdener Krankenhaus. „Es wäre schön, wenn sich für mich schnell ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin findet. Dann könnte ich ihn oder sie noch einarbeiten.“

Wer sich vorstellen könnte, für ein Jahr in Wittlohe zu arbeiten, dort ein geschichtliches Projekt zu leiten und in der Konfirmandenarbeit mitzuwirken, darf sich gerne im Pfarrbüro melden: Telefon 04238/493. - rei