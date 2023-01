Herzliche Dankesworte nach Kirchlinteln aus der Ukraine

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Die Hilfsgüter aus Kirchlinteln werden in Tlumatsch entladen. © Privat

Ein weiterer Hilfstransport aus der Gemeinde Kirchlinteln traf in der westukrainischen Stadt Tlumatsch ein. Die Freude war groß.

Kirchlinteln – Viele Fotos dokumentieren den besonderen Tag, als der jüngste Hilfstransport aus Kirchlinteln in den Ort rollte. Die Dankbarkeit der Menschen aus Tlumatsch ist groß: Die warme Kleidung, die Lebensmittel, die Stromgeneratoren erreichten die Region zur rechten Zeit. Das wird deutlich aus einem Bericht, zu lesen auf der Homepage der westukrainischen Ortschaft.

Dies ist nicht das erste Mal, dass unsere Freunde seit Russlands großangelegter Invasion in der Ukraine eine helfende Hand reichen.

Ziel des nunmehr dritten Hilfstransportes der Gemeinde Kirchlinteln in die Ukraine war es, die Ortschaft vor allem dabei zu unterstützen, die große Zahl der Binnenflüchtlinge versorgen zu können. Dafür hatte die Verwaltung von Tlumatsch, zu der das Kirchlintler Rathaus seit Russlands Angriff auf die Ukraine regelmäßig Kontakt hält, eine Liste dringend benötigter Hilfsgüter erstellt. Die Kirchlintler Bürger sammelten, spendeten – und die örtliche Firma Paletten Concept übernahm die Kosten für den Transport, der sich im Dezember auf den Weg machte.

Koordinierte Arbeit der Gemeinde Kirchlinteln und des Stadtrats von Tlumatsch

Und er kam an. Hier die Übersetzung des Berichtes auf der Homepage von Tlumatsch: „Neulich traf ein weiterer humanitärer Hilfslastwagen der Gemeinde Kirchlinteln in Niedersachsen in Tlumatsch ein. Dies ist nicht das erste Mal, dass unsere Freunde seit Russlands großangelegter Invasion in der Ukraine eine helfende Hand reichen. Dank der gemeinsamen koordinierten Arbeit der Gemeinde Kirchlinteln und des Stadtrats von Tlumatsch wurde Hilfe erhalten.“ Die bestehe vor allem aus Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, warmer Kleidung, Babynahrung und „Stromgeneratoren, die während des Moskauer Energieterrors besonders relevant sind.“

Die Verwaltung aus Tlumatsch schreibt, was nun mit den Hilfsgütern aus Kirchlinteln geschieht: Sowohl Bildungseinrichtungen als auch Soldaten sollen demnach mit „hochwertiger Nahrung versorgt werden, die unter Feldbedingungen bequem zu verwenden ist.“ Ein Teil der Fracht werde auch an Binnenvertriebene verteilt, „die sich registriert haben und auf dem Territorium der städtischen territorialen Gemeinschaft Tlumatsch leben“. Ein weiterer Teil der erhaltenen Hilfsgüter sei Außerdem an den Kinderdienst der Militärverwaltung des Bezirks Iwano-Frankiwsk für Waisen und Kinder ohne elterliche Fürsorge überreicht worden.

Uns erreichen weiterhin schlimme und fassungslos machende Bilder aus der Ukraine. Nachrichten wie diese sind eine Motivation, sich weiterhin zu engagieren.

„Wir danken herzlich dem Bürgermeister Arne Jacobs, dem Generalbevollmächtigten des Bürgermeisters Frank Weiberg, dem Leiter des Sirius-Kinderheims Jens Dräger, den Einwohnern der Gemeinde Kirchlinteln und allen, die sich an der Organisation der Sammlung und der Bereitstellung beteiligt haben“, heißt es auf der Homepage. Und weiter: „Wir glauben, dass wir mit der Unterstützung aller befreundeten Staaten den russischen Eindringling besiegen werden. Wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie sich gemeinsam mit uns Sorgen um unseren Willen, unsere Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine machen. Möge Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit hundertfach zu Ihnen zurückkehren.“

Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs ist froh, dass auch dieser Transport sicher angekommen ist. „Uns erreichen weiterhin schlimme und fassungslos machende Bilder aus der Ukraine. Nachrichten wie diese sind eine Motivation, sich weiterhin zu engagieren. Dabei zähle ich weiter auf die Hilfe der vielen großzügigen Spenderinnen und Spender, bei denen ich mich noch einmal herzlich bedanken möchte. Diese Nachricht und die Bilder zeigen, dass unsere Hilfsgüter eine große Bedeutung haben und 1:1 bei Hilfesuchenden ankommen.“