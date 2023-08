Weizen - kaum geerntet, schon nur noch Viehfutter

Von: Henning Leeske

Der große Mähdrescher kann dieses Jahr viele Weizenkörner nicht erwischen, weil die Ähren zu tief hängen. © Leeske, Henning

Zu viel Feuchtigkeit in diesem Jahr. Das ergab ein Besuch beim Kreislandwirt. Die Leidtragenden sind die Bäcker.

Holtum (Geest) – Die Wetterkapriolen dieses Sommers sind in aller Munde. Der lang anhaltende Niederschlag sorgte auch für große Probleme der diesjährigen Getreideernte, weil Körner und Ähren einfach viel zu feucht blieben. Gerste und Winterroggen konnte noch vor der Regenperiode rechtzeitig gedroschen werden, aber der Weizen stand viel zu lange auf dem Feld, was deutliche Einbußen bei Menge und Qualität bedeuten. Grund, genug für diese Zeitung, der Frage nachzugehen: Woher kommt dieses Jahr der Weizen für unsere Brötchen?

Bäckermeister Horst Rotermundt kontrolliert die wöchentliche Weizenmehllieferung. Für seine Brötchen braucht das Mehl erstklassige Qualität. © Leeske

Dazu begleiteten wir Kreislandwirt Jörn Ehlers auf seinem Mähdrescher auf einem Feld am Eversener Bach in Holtum (Geest) und recherchierten beim Holtumer Bäckermeister Horst Rotermundt in seiner Backstube. „In diesem Jahr wird unser Weizen als Schnitzel weiterverarbeitet und nicht als Brötchen“, kam Ehlers gleich zum Punkt.

Die Qualität des Weizens sei durch die lange Feuchtigkeit einfach zu schlecht und eigne sich daher nur noch als Viehfutter. „Glücklicherweise haben wir in unserer Region noch Tierhaltung, um das Getreide selber verwerten zu können“, so der Schweinemäster weiter. Die Qualitätseinbußen kämen dadurch zustande, weil die Weizenkörner teilweise schon an der Ähre auskeimen und der wertvolle Proteingehalt im Korn sogar vor dem ersten Keimling massiv reduziert werde. Auch das Thema Pilz in der Ähre sei durch das viele Wasser mittlerweile ein Problem. Dazu komme noch der Mengenverlust, weil die Ähren zu tief am Halm hängen und deswegen nicht vom Schneidwerk des Mähdreschers erwischt, werden können.

„Ich rechne mit 25 bis 30 Prozent weniger Doppelzentner pro Hektar“, prognostizierte der Vizepräsident des Landvolks. Einige Betriebe hätten allerdings noch Restbestände an Getreide aus dem letzten Jahr in ihren eigenen Silos, welche nun die Lücke auf dem Markt mit schließen könnten. Zudem habe der Roggen erhebliche Probleme durch den vielen Regen in der Erntezeit.

Zwar hat der Weizen im Moment der Ernte ein Feuchtigkeitsgehalt von 14 Prozent, was keine Abzüge im Landhandel für den Landwirt bedeuten würde, aber die anderen Parameter bringen eben die Sorgenfalten auf die Stirn des Holtumers. Im modernen Mähdrescher kann Ehlers in Echtzeit die Feuchtigkeit des Getreides messen.

Etwas weniger Sorgen in Bezug auf den Weizen hat der Holtumer Bäckermeister Horst Rotermundt, der seine Bäckerei in dritter Generation betreibt. Denn für die Brötchen zum Frühstück kann nur hochwertiger Weizen verbacken werden. „Wir beziehen jede Woche drei Tonnen Weizenmehl von einer großen Mühle aus Braunschweig“, schilderte er. Das Mehl wird direkt aus dem LKW in das Mehlsilo der Bäckerei gepumpt und in wenigen Tagen verarbeitet. Auch unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei er bezüglich seiner Mehllieferungen abgesichert gewesen, weil die Bäckerei einen langfristigen Lieferkontrakt abgeschlossen hat. Diesen Kontrakt habe er zum Glück kurz vor dem letzten Preissprung, der beim Weizen wegen erneuter russischer Blockade im Schwarzen Meer ausgelöst wurde, verlängert.

Kreislandwirt Jörn Ehlers zeigt den schon auf dem Feld gekeimten Weizen. © Leeske, Henning

Die Preissteigerung von 28 Euro pro Doppelzentner vor Kriegsbeginn auf aktuell 56 Euro sei dennoch eine starke Belastung für alle Bäcker. Was die Qualität des Weizens anging, zeigte sich Rotermundt jedoch zuversichtlich, weil die Mühle das Getreide überregional aus ganz Deutschland oder den Nachbarländern beziehe.

Für ein stabiles Qualitätsniveau würden sowieso die unterschiedlichen Ursprungslieferungen vermischt, weil die Erntequalitäten fast immer regional unterschiedlich seien. Daher überprüfe die Mühle als Lieferant ständig beispielsweise den Proteingehalt im Weizen. Denn das Eiweiß Gluten sei als Klebereiweiß für die Handwerker von Brot und Brötchen extrem wichtig, um eine gleichbleibende Qualität auf dem Frühstückstisch zu gewährleisten. „Unser Backrezept müssen wir nach jeder Ernte anpassen, weil sich doch immer etwas ändern kann“, verriet der Bäckermeister. Durch das Kneten und die anderen Zutaten, wie Hefe, werde erst die Bindung im Teig angeregt. Sollte dieser Prozess nicht funktionieren, spreche der Bäcker von einem klitschigen Brot, was nicht genießbar sei.

„Unsere Brötchen brauchen drei Tage, bis sie fertig sind. Wir haben eben ein echtes Naturprodukt“, versicherte Rotermundt, dass sein Betrieb keine Pülverchen oder Zusatzstoffe aus der Backindustrie zur Beschleunigung verwende. Man sehe dadurch aber auch schon beim Kneten des Teigs, welche Qualität das Mehl habe und könne so als echtes Handwerk für eine Topqualität sorgen. Ein Tischler schaue sich schließlich auch das Stück Holz genau an, bevor etwas daraus gebaut werde. Daher sei aus Sicht der Bäcker der inländische Getreideanbau wichtig, weil die Qualität und Anbaumethoden offensichtlicher seien.