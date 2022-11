Als der Lintler Krug noch eine Gastwirtschaft war: Ehemalige Mitarbeiterinnen erinnern sich

Von: Reike Raczkowski

Krug-Wirt Bernhard Flottmeyer und Köchin Margret Plöger während des Schützenfestes im Jahr 1959. © Privat

Wie sich der Lintler Krug in Zukunft entwickeln soll, das wird derzeit in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Ein guter Moment, um einmal zurückzuschauen, auf die längst vergangenen Zeiten, als das schöne Haus im Ortskern von Kirchlinteln noch eine florierende Gaststätte mit Fremdenzimmern im Obergeschoss war. Drei Frauen, die in den 50er-Jahren dort gearbeitet und gewohnt haben, erinnern sich.

Kirchlinteln – Schön sei es, sich einmal wiederzusehen und in Erinnerungen zu schwelgen, sind sich Margret Lindhorst, Jutta Bormann und Charlotte Wöbse einig. Eingeladen zu dem Treffen hat sie der Ortsvorsteher von Kirchlinteln, Hermann Meyer. „Bei meinen Recherchen für einen Vortrag bin ich auf einen Artikel in der Verdener Aller-Zeitung aus 2021 gestoßen, in dem über das Ehepaar Bormann berichtet wird. Sie konnten wegen Corona ihre diamantene Hochzeit nicht feiern. Im Text war zu lesen, dass Jutta Bormann, geborene Schwärecke, 1955 im Krug eine Lehrstelle bekam. Im Telefongespräch mit ihr nannte sie mir die Namen der beiden anderen Frauen.“ Klar, dass der so an Heimatgeschichte interessierte Ortsvorsteher die ehemaligen Krug-Mitarbeiterinnen zum Gespräch einlud. „Ich finde so etwas einfach interessant.“

Das Team war wie eine Familie

Charlotte (Lotti) Wöbse, geborene Fritsche, kam 1957 als 17-Jährige nach Kirchlinteln und nahm eine Lehrstelle im Lintler Krug an. „Wir haben von der Pike auf gelernt, was in so einer Gaststätte alles anfällt. Wir waren in der Küche, reinigten die Fremdenzimmer, mangelten die Wäsche.“ Abends nach dem Abendbrot im Gastraum zu servieren oder am Tresen zu arbeiten – das durften die Mädchen aber erst, als sie älter waren, da habe der Wirt ganz genau darauf geachtet.

Daran kann sich auch Jutta Bormann erinnern. Sie war gerade einmal 14 Jahre alt, als sie im Jahr 1955 direkt nach der Schule bei Bernhard und Lenchen Flottmeyer, den damaligen Pächtern der Gaststätte, in die Lehre ging. „Das war damals ja so, dass man so jung von zuhause wegging. Ich nehme an, dass meine Eltern die Flottmeyers gebeten haben, gut auf mich aufzupassen. Ich erinnere mich noch, dass ich bei ihnen in der Stube sitzen und fernsehgucken durfte.“

Dass es im Krug sehr familiär zuging, daran kann sich auch Margret Lindhorst, geborene Plöger, erinnern. Sie hatte bereits in Bremen eine Lehre zur Köchin absolviert, als sie in Kirchlinteln anfing. Sie hatte ihren Vater 1941 im Krieg verloren und ihre Mutter 1945. Sie war also allein und kannte in Kirchlinteln niemanden, dem sie sich hätte anvertrauen können. „Die Atmosphäre im Krug war schön. Man gehörte einfach dazu, es fühlte sich ein wenig so an, als hätten die Flottmeyers mich adoptiert. Es war nicht nur meine Arbeit, ich war dort zuhause.“ Umso schöner finde sie es, dass ihre Tochter Petra jetzt selbst im Lintler Krug arbeitet – als Tourismusbeauftragte der Gemeinde.

An Pfingsten wurden Türen abgeschlossen

Nach heutigen Standards ein wenig über das Ziel hinaus geschossen sei der Wirt mit seinem Verantwortungsgefühl für die jungen Mitarbeiterinnen im Frühsommer. Wenn die Jungs aus dem Dorf Pfingstbäume vor die Türen stellten, seien die Mädchen von Flottmeyer in ihren Zimmern eingesperrt worden, damit sie nicht zu den Jungs konnten. „Es waren andere Zeiten damals, nicht so locker wie heute“, sagt Lotti.

Im Gespräch werden noch viele Erinnerungen wach: Während der Turniersaison in Verden hätten immer gerne auch Reiter im Krug genächtigt. Jutta und Charlotte hätten jeden Tag die Stiefel putzen und wieder vor die Tür stellen müssen. Einmal hätten sie diese vertauscht, erinnern sie sich lachend. Flottmeyer habe einmal die Gäste bedient und nicht gemerkt, dass seine Hose hinten aufgerissen war. Das habe ein großes Gelächter gegeben. Und jeden Mittwoch, da sei natürlich Kinoabend gewesen, bei dem vor allem Heimatfilme gezeigt wurden. Organisator war wohl ein Herr Rieck aus Verden, der die Ausrüstung mit dem Motorrad mitbrachte.

Höhepunkt des Treffens der drei Ehemaligen ist eine Begehung des Lintler Kruges, der sich mittlerweile im Besitz der Gemeinde befindet. Dabei sind Lotti und Jutta besonders gespannt auf das Obergeschoss, wo die beiden sich früher ein Zimmer geteilt haben. Margret hatte ein eigenes Zimmer. „Das war schon lange mein Wunsch, das noch einmal sehen zu können“, so Jutta (81) die heute in Hülsen wohnt. „Ich gebe zu, ich bin ein wenig enttäuscht, denn es ist alles weg und nichts mehr zu sehen von den Zimmern. Auch die Gaststube und der Saal sehen ganz anders aus, ich erkenne es kaum wieder.“

Zum Glück ist Lottis (82) Erinnerung an die alten Zeiten noch sehr präsent: „Die Fremdenzimmer und unsere eigenen hatten kein Waschbecken, wie man es heute kennt. Wir hatten nur Porzellanschüsseln mit einem Krug. Alle haben sich oben eine Toilette auf dem Flur geteilt.“ Auch an den Aufbau der Gaststube kann sich Lotti noch gut erinnern und Hermann Meyer freut sich, dass er so viele Informationen über den Lintler Krug aus erster Hand bekommt.

Die letzte Feier war eine Silberhochzeit

Nachdem die Flottmeyers die Gastwirtschaft in den 60er-Jahren aufgegeben hatten, versuchten noch ein paar andere (Christine van Werven, Werner Spies und zuletzt Erwin Haas) ihr Glück. Die letzte grüne Hochzeit feierten Helga und Artur Carstens 1978 im Krug, die allerletzte Feier war die Silberhochzeit vom damaligen Bürgermeister Johann-Hinrich Lindhorst mit seiner Frau Erika im Mai 1979. Die Ära der Gastronomie im Krug endete, als ein Architekturbüro in die Räumlichkeiten zog.

Margret erzählt, dass sie insgesamt nur eine recht kurze Zeit im Krug gearbeitet habe. „1959 habe ich ja Helmut geheiratet und bekam Kinder.“ Von der Hochzeit gibt es ein Foto, auf dem Margrets Mann seine Braut mit einem hübsch geschmückten Auto von ihrem Zuhause zur Feier abholt. Zuhause: Das war für die junge Frau damals der Lintler Krug. „Feiern konnten wir unsere Hochzeit aber leider nicht im Saal, der war nämlich tatsächlich ausgebucht an diesem Tag“, erinnert sich die heute 83-Jährige an den Tag zurück.

„Es war so schön, die anderen mal wieder zu sehen“, sagt Margret nach dem Treffen. „Ja, es war richtig toll. Die eine wusste dies noch, die andere wusste das noch. Vieles hat man ja selbst vergessen“, stimmt Jutta zu. „Wir wollen den Kontakt jetzt auf jeden Fall halten“, so Lotti.

Zur Hochzeit holt Helmut Lindhorst seine Braut Margret vom Lintler Krug ab. © Privat

Laubharken im Garten des Lintler Krugs: Für Wilma Intemann, Jutta Schwärecke und Irene Dittmer (v.l.) gab es immer etwas zu tun. © Privat